SV Wevelgem City vraagt geen licentie voor derde nationale en neemt niet deel aan de eindronde

Blankenberge startte als een wervelwind. De wedstrijd was nog geen minuut afgefloten toen de scheidsrechter naar de stip wees. Bezoeker Giovanni Longueville kwam in botsing met doelman Wouter Deman en ging neer. “Het was penalty, Wouter gaf het zelf toe”, aldus trainer David Decock. “Wouter kwam uit en hield zich in maar de tegenstander liep tegen zijn schouder.”

Nauwelijks twee minuten mater krulde Gianny Vanhaecke de bal mooi in de verste hoek. Bijna werd het in de vijfde minuut zelfs 0-3 nadat een bal op de lat belandde. “Gelukkig toonden we een goede reactie”, aldus de coach. Nog voor de rust stond het al gelijk. Kort na de rust kwam Blankenberge opnieuw voorop. David Decock greep in en ging achterin met drie man spelen. Aanvoerder en ouderdomsdeken Frederik Declercq ging naar de kant. “Hij had last van een contractuur en werd uit voorzorg vervangen”, klinkt het.

De laatste thuisnederlaag van de Vlassers dateerde van begin oktober 2021. Toen verloor het thuis met 1-2 tegen FC Poperinge. In zo’n topper was de afwezigheid van topschutter Jari Bourgeois uiteraard een gemis. Door een blessure aan de heup is hij zes à acht weken uit. Ook Brandon Delneste en Noah Halleumieux waren er niet bij. Delneste heeft wat last en speelde uit voorzorg niet. “Spijtig dat we spelers van zo’n profiel moeten missen”, aldus David Decock.

“Natuurlijk zijn we ontgoocheld maar bij ons moet niks, bij Blankenberge wel. We zien wel. Er zijn nog tien wedstrijden. White Star Lauwe en op de laatste speeldag Sassport Boezinge komen nog naar hier. De club vroeg geen licentie aan en doen we sowieso niet mee aan de eindronde. We willen bovenaan zolang mogelijk meedraaien.”

Zes jonge gasten

“De doelstelling komend seizoen zal anders zijn. Er komen zes jonge gasten bij de A-kern, willen we goed meedraaien in de linkerkolom en zorgen dat de jeugd meekan. Vandaar dat te vroeg promoveren niet altijd de goede oplossing is.”

Jari Bourgeois vertrekt naar derdeprovincialer Ingelmunster. Nog deze kanttekening: de publieke opkomst voor de topper viel ferm tegen. “Op hetzelfde moment speelt KV Kortrijk thuis tegen KV Oostende en zijn daar het slachtoffer van”, aldus David Decock.

Lees ook: meer voetbal provinciale