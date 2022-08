SV Wevelgem City uit de beker na penalty’s: “Als er één ploeg verdiende om te winnen, dan waren wij het wel”

Een rustig seizoen

“Het is de eerste keer dat we bijna voltallig staan. Romain Roussel ontbrak door een lichte blessure maar hervat dinsdag. Over de voorbereiding ben ik tevreden. Het belangrijkste daarin voor mij is dat we weinig blessures hebben en iedereen wedstrijdfit is. We starten op verplaatsing naar titelfavoriet SC Blankenberge. De ambitie is een rustig seizoen en net zoals vorig seizoen jonge gasten integreren.”