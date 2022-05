SV Rumbeke wint van VK Linden en promoveert naar derde nationale

De kroon op het werk

De 34-jarige ervaren doelman Kenneth Vonck genoot na afloop van de match alvast met volle teugen van het succes van zijn team. “We hebben een lang en fantastisch seizoen achter de rug”, lacht Vonck. “Als we het coronajaar, waarin we maar vijf matchen speelden, buiten beschouwing laten, was het in feite ons eerste volledige seizoen terug in eerste provinciale. We wilden bij aanvang van het seizoen vooral een rustige campagne doormaken en met aantrekkelijk voetbal ook een goed figuur in de reeks slaan. Dat is ons gelukt en die interprovinciale eindronde was voor ons een leuk extraatje. Na twee zeges was het wat zuur om vorige week wat ‘genekt’ te worden in Geel, maar gelukkig kregen we nog die extra kans op promotie. We vergaten bij een 2-0-voorsprong onze tegenstander tegen het canvas te slaan en na die aansluitingstreffer werd het nog eventjes moeilijk. We hielden echter stand en konden finaal de kroon op het werk zetten.”