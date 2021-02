SV Rumbeke is klaar met het huiswerk naar volgend seizoen toe

BASKETBAL Yves Defraigne ziet sterk collectief Okapi Aalst: “We kunnen nog beter”

31 januari Een collectief sterk Okapi Aalst heeft nu ook Leuven over de knie gelegd (59-81). Leuven hing halfweg al in de touwen. Aalst verloor nog niet in 2021. “En die lijn gaan we zo lang mogelijk proberen doortrekken”, lacht een tevreden coach Yves Defraigne. “Maar het is te vroeg om ons als topploeg te outen.”