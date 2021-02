SV Rumbeke is al klaar met het huiswerk voor volgend seizoen: “Aangezien bijna hele kern blijft, liggen er stevige fundamenten”

VOETBAL EERSTE PROVINCIALEBij eersteprovincialer SV Rumbeke is het huiswerk naar volgend seizoen zo goed als af. Er vallen weinig veranderingen te melden, want nagenoeg alle kernspelers blijven aan boord. SV Rumbeke kan ook rekenen op heel wat aanstormend talent uit de eigen jeugd.

“Ons huiswerk is inderdaad zo goed als af”, beaamt de Rumbeekse secretaris Filip Cneut. “Haast al onze kernspelers zullen in het Rumbeekse Sportpark aan de slag blijven en voorts kunnen we volgend seizoen ook blijven rekenen op onze trainersstaf onder leiding van Geert Broeckaert. Enkel Michael Vermeersch verlaat de club. Hij koos voor het nieuwe SK Roeselare-Daisel.”

Twee aanwinsten

“Veel nieuwkomers hoef je niet te verwachten”, gaat de 60-jarige Cneut, man met een staat van dienst van 43 jaar bij SV Rumbeke voort. “Aangezien haast heel de kern blijft, liggen er al stevige fundamenten. Tot dusver trokken we twee spelers aan van rond de 21 jaar. Colin Dumoulin is een aanvaller, die overkomt van reeksgenoot SK Oostnieuwkerke en Nordin Behaeghel is een aanvallend ingestelde speler, die de overstap maakt van Excelsior Zedelgem. Bij die twee inkomende transfers zal het in principe blijven, tenzij er zich nog onverwachte opportuniteiten op de markt voordoen. Je weet maar nooit dat we nog een witte merel op de kop kunnen tikken.”

Eigen jeugd kansen blijven geven

De voorbije jaren maakten heel wat jonge spelers furore in het eerste elftal van Rumbeke. “We hebben een prima jeugdwerking”, benadrukt Cneut. “De afgelopen seizoenen stroomden heel wat van de eigen jongeren door naar het eerste elftal. Zij kregen daarbij de kansen en de tijd om door te groeien. Vandaar dat we nu tal van eigen jongeren in het eerste elftal hebben, maar daar zitten er ook heel wat studenten tussen.”

“Ieder seizoen proberen we enkele youngsters naar de eerste ploeg te loodsen. Zij worden dan goed gesteund door enkele anciens in ons team zoals onder meer Bjorn Sucaet, Kenneth Vonck, Harold Cool en nog enkele anderen. Een goede mix van ervaring en eigen jeugd is al jaren het motto van onze club. Voorts beschikt Rumbeke over een fantastisch bestuursteam onder leiding van voorzitter Stefaan Bouckaert en ondervoorzitter Bart Wenes”, besluit Cneut. “We gaan hier al jaren voor een vrij realistisch en gezond beleid.”