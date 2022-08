SV Oostkamp na strafschoppen onderuit in bekermatch tegen FCS Mariekerke-Branst

SV Oostkamp kreeg in de tweede ronde van de Croky Cup de Antwerpse eersteprovincialer Mariekerke-Branst op bezoek in de Valkaart. De bezoekers doken met een voorsprong de rust in, maar een frommeldoelpunt van Phil Canoot zette na een uur spelen de bordjes opnieuw gelijk. Ondanks een karrenvracht aan kansen volgden geen doelpunten meer, waarna een strafschoppenreeks de winnaar aanduidde. De Antwerpenaren toonden zich daarin met een 3-4-zege de betere ploeg.

“We eisten het balbezit op en voetbalden in het eerste halfuur al een paar doelrijpe kansen bijeen”, laat Diëgo Bragard ons weten. “De bezoekende doelman pakte evenwel met enkele knappe reddingen uit. De ongeschreven wet dat je na zo’n reeks gemiste kansen vervolgens het deksel op de neus krijgt, was deze keer van toepassing: een kleine tien minuten voor het einde van de eerste speelhelft speelde Mariekerke-Branst ons op een zeldzame tegenaanval even uit verband en scoorden ze op hun eerste kans uit de wedstrijd.”

“Wij blijven altijd rustig bij zo’n situatie en speelden da na pauze verder op ons elan”, vervolgt Bragard. “Na een uur spelen werkte Canoot na wat geharrewar voor doel een hobbelende voorzet tegen de touwen. Vervolgens creëerden we nog kansen genoeg om de overwinning binnen te halen, maar onder meer een afgekeurde goal en twee pogingen op het doelhout hielden van het winnende doelpunt. De efficiëntie in afwerking is een werkpunt en die efficiënte liet ons nadien ook in de steek in de strafschoppenreeks.”

Goede leerschool

Oostkamp moet zo de maand augustus vullen met oefenmatchen in plaats van een verlengd bekeravontuur. “Uiteraard zijn we ontgoocheld dat we er al zo vroeg uit liggen, want zo ontlopen we de kans om een mooie tegenstander te treffen. Tegelijk is het wel een goede leerschool en weten we dat we de komende weken nog wat werk voor de boeg hebben, in functie van de competitiestart begin september. Al moeten er geen aardverschuivingen plaatsvinden: de kampioenenploeg van vorig seizoen is vrijwel intact gebleven en zo moeten we gewoon verder werken op de manier die we hier allemaal goed kennen”, besluit de 27-jarige verdediger.

Kort nieuws

Oostkamp oefent deze maand nog tegen tegen KFC Voorde-Appelterre (10 augustus), SV Anzegem (13 augustus), Exc. Zedelgem (18 augustus) en Eendracht Elene-Grotenberge (27 augustus).

In de partij tegen Mariekerke-Branst maakte Louis Declerck zijn rentree. Broes Willem werd voorzichtigheidshalve nog langszij gehouden. Van De Maele en De Kerpel vielen naast de selectie, die richting de competitie opnieuw tot 15 man wordt gereduceerd. De jonge Renzo Gevaert, die de voorbije twee oefenmatchen inviel, brak in de match tegen de beloften van KV Oostende zijn hand en is een tijdje out.