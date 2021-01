SV Diksmuide verheugd met komst Allan Deschodt als nieuwe trainer: “Eerste keuze van bestuur”

De 46-jarige Deschodt, die in bezit is van een UEFA A-diploma, komt over van tweedenationaler FC Gullegem, waar hij drie seizoenen aan de slag was. De Werkenaar was in het verleden al vele jaren actief als speler én als trainer bij de blauw-gele formatie. Als Diksmuids jeugdproduct speelde hij vijftien seizoenen als aanvaller bij de Boterjongens. Deschodt was de voorbije jaren - met succes - aan de slag bij enkele West-Vlaamse topploegen, zoals FC Langemark, KVK Ieper, KVK Westhoek, KM Torhout en FC Gullegem. Het wordt zijn tweede passage als trainer bij SV Diksmuide.