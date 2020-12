SV De Ruiter bouwt met jeugd verder aan toekomst: trainer Vanacker en 13 spelers verlengden reeds contract

De 36-jarige Steven Vanacker blijft op post. “Ik woon nu meer dan twee jaar in Roeselare maar ben in feite een Bruggeling”, opent Steven Vanacker het gesprek. “Ik speelde vanaf mijn vijf jaar voor Daring Brugge en was er ook een tijdje T2. Door mijn verhuis naar Roeselare kwam ik bij SV De Ruiter terecht. Ik was er vorig seizoen trainer van de beloften en toen Renzy Callewaert als T1 de club verliet, nam ik de eerste ploeg onder mijn hoede. Dit seizoen startte ik als hoofdtrainer maar helaas werden de activiteiten omwille van de pandemie tot een strikt minimum herleid.”

Verder bouwen met gemotiveerde jongeren

Samen met assistent Geert Ramant verlengde Steven Vanacker reeds zijn contract voor volgend seizoen. “Ik ga volledig akkoord met de visie van de club. Men koos resoluut voor de jongeren en die moeten uiteraard kansen krijgen om door te groeien. Binnen enkele jaren moeten we dan als club terug die sprong voorwaarts kunnen maken en hoger durven te mikken. Dit jaar zal het vooral belangrijk zijn dat we onze plaats in derde provinciale kunnen behouden zodat onze jongeren toch in derde provinciale verder de nodige ervaring kunnen opdoen. Op dit moment werkten we al vijf wedstrijden van de huidige competitie af en staan we elfde op zestien teams. Gezien maar de helft van de competitie wordt afgewerkt, zullen de tien resterende wedstrijden van vitaal belang zijn. Met nog dertig punten te verdienen, zullen we de tweede start, hopelijk in februari, niet mogen missen.”

De jeugd krijgt verder het vertouwen

“Verder bouwen met de jongeren die we nu aan boord hebben, is en blijft onze belangrijkste missie. Dertien spelers tekenden reeds bij zodat het bestuur toch al liet blijken dat ze het volledige vertrouwen in deze spelersgroep hebben. Voor mij als trainer is dit ook een positief signaal om mijn trainersopdracht verder te zetten. De komende weken praat ik nog verder met enkele andere kernspelers en zal ik ook onderhandelen met eventuele nieuwkomers zodat we volgend seizoen zeker met een mooi en goed uitgebalanceerd team kunnen uitpakken.”