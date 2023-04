SV Bredene haalt drie speeldagen voor het einde de titel binnen: “Ook in eerste provinciale zullen we er staan”

Voetbal derde nationale A Jim Van Osselaer ziet Overijse titel pakken in Hamme: “Tempo is terecht kampioen, maar toch pikte het”

Het duel tussen Vigor Wuitens Hamme en Tempo Overijse was er een tussen de nummer twee en de nummer een in derde nationale A. Overijse haalde het na een fel bevochten topper met 1-2, waardoor de titel een feit is. In Hamme was er ontgoocheling omwille van de gemiste kans op een stunt.