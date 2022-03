SV Anzegem pakt in kelderkraker tegen Lede met negen man drie punten: “Iedereen ging door de muur”

Voor trainer Fanny Schamp was het in de voorbereiding op het duel met Jong Lede een hele week puzzelen. Wim Vandoorne, Tonino Delvar en Guillaume Devacht pakten tegen St-Niklaas hun derde gele kaart, Ken Van Den Berghe is enkele weken out en Olivier De Bosscher was door werkverplichtingen niet beschikbaar. Bovendien zat het scenario in het begin van de wedstrijd niet mee. De bezoekers klommen vroeg op voorsprong en 4 minuten later werd centrale verdediger Thomas Goddeeris uitgesloten. “Thomas speelde als laatste man zowel de bal als de tegenstander: het was een rode kaart die gegeven kon worden”, oordeelt trainer Schamp.

“We lieten het hoofd niet hangen en kwamen nog voor de rust langszij. Na een afgeslagen vrije trap recupereerde Kevin De Haspe de bal. Hij zette twee man in de wind en legde achteruit op Dylan Botoko die na die stilstaande fase voorin was gebleven. Onze centrale verdediger, een wintertransfer, stelde gelijk. En kort na de pauze klommen we via Jordy Beirlaen op voorsprong. Na een diepe bal nam hij met een verdediger van de bezoekers op de huid de bal net binnen de zestien op de slof. Die trap ging in de verste hoek mooi binnen.”

Dankzij supermentaliteit

Daarna verdedigde Anzegem die voorsprong met hand en tand. In het slot van de wedstrijd met negen man, want Mounir Bouhid keek nog tegen een tweede gele kaart aan. “Uiteraard dropten de bezoekers nog heel wat voorzetten in onze grote rechthoek”, geeft Schamp toe. “Die vielen allemaal goed voor ons. Daar moet je wat geluk bij hebben. Al dwing je dat ook voor een stuk af. Dankzij een supermentaliteit hielden we stand. Iedereen ging los door de muur. Als we dat kunnen blijven opbrengen heb ik er een goed oog in. Maar we zijn er nog lang niet. We gaan nog een aantal van dit soort wedstrijden tot een goed einde moeten brengen.”

Anzegem: Uytterhaegen, Goddeeris, Janssens (85’ Vandenbroeke), Botoko, Houthoofd, Bouhid, De Haspe, Douven, Bourgeois, Beirlaen (80’ Tuyttens), Cottignie.

Lede: Meulewaeter (43’ De Nayer), Criel, Schreurs, Van Peteghem, Baevegems, Van Poelvoorde, Maviluka (65’ De Crick), Rosschaert, Hellinckx, Hauspie (65’ Ngoma), De Landtsheer.

Doelpunten: 14’ Hellinckx (0-1), 36’ Botoko (1-1), 49’ Beirlaen (2-1).

Gele kaarten: Schreurs, De Haspe, Bouhid, Maviluka, Douven, Criel, Ngoma.

Rode kaart: 18’ Goddeeris, 83’ Bouhid (2x geel).

Ref: Hannes De Couvreur.

