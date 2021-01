Suzanne Verhoeven klaar voor haar tweede WK: “Vijftiende als alles meezit en ik superdag heb”

“Eigenlijk was ik in Valkenburg beter niet van start gegaan”, oordeelt Suzanne Verhoeven. “De ochtend van dat wereldkampioenschap stond ik ziek op. Niet echt verstandig om toch mee te doen. Ik hoop dat het zaterdag in Oostende helemaal anders loopt. De Belgische ploeg komt donderdagvoormiddag al samen in een hotel, maar ik heb nog een examen waardoor ik me pas in de loop van de namiddag bij de selectie zal voegen. Maandag heb ik ook nog een examen. Inderdaad, ik neem mijn cursus mee. Geen probleem, de dagen voor de wedstrijd heb je toch niet veel te doen.”

Rijden en lopen door zand best oké

Dus zal de studente sport en bewegingsleer tijd hebben om het examen van maandag voor te bereiden. Tijdens de Wereldbeker zondag in Overijse maakte Verhoeven niet zo’n goeie beurt. Ze bolde als 48ste over de streep. “Na een halve ronde viel ik”, verduidelijkt de renster van Vondelmolen-De Ceuster. “Mijn stuur stond scheef. Toen ik weer kon vertrekken zat ik tussen de laatste rensters. Daarna kwam ik nooit in mijn ritme. Ik maakte veel fouten, het parcours was heel verraderlijk. Toch neem ik dat niet mee naar het wereldkampioenschap. In Oostende gaat een deel van de omloop door het zand. Dat ligt me. Zowel rijden als lopen. Ik vermoed dat Ceylin del Carmen Alvarado een hele goeie kans maakt om haar wereldtitel te verlengen. Met winst in Hamme én Overijse heeft ze getoond in goeie doen te zijn. Denise Betsema rijdt heel goed door het zand. Ook zij zal meedoen voor de medailles. Lucinda Brand leek het voorbije weekeinde iets minder te zijn. De strijd om de regenboogtrui wordt zeker een Nederlandse aangelegenheid. Al denk ik dat Sanne Cant in staat moet zijn de top vijf te halen. Voor mezelf is het moeilijk in te schatten waar ik kan uitkomen. Zit alles mee en heb ik een superdag kan ik misschien vijftiende worden. Haal ik de top twintig zou dat bijzonder mooi zijn.”