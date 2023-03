Supersub Mbokani zet SK Beveren op weg naar zege van de hoop: “Ik moest het verschil maken”

Neen, goed zag het er niet uit bij de pauze op de Freethiel. RWDM was op voorsprong gekomen nadat Vukotic zich kinderlijk liet wegzetten door Kylian Hazard. De jongste van de voetballende Hazard-broers legde puik af voor Challouk, die de 0-1 simpel in het lege doel kon duwen. Een dramatische start, dus. Tot aan de rust creëerde SK Beveren ook bitter weinig gevaar voor het doel van Defourny. Na de koffie bracht invaller Mbokani eindelijk de nodige rust voorin. Beveren kon nu wél de bal bijhouden in de aanval en Mbokani speelde bliksemafleider bij de gelijkmaker van Nsimba en zette zelf Hrncar op weg naar de 2-1 met een uitstekende assist. “Ik viel in om het verschil te maken en dat is gelukt. Ik kon de assist geven voor de winning goal, uiteraard ben ik enorm tevreden. Door mijn actie was alle aandacht van de verdediging op mij gevestigd. Daardoor kon David vrijlopen en kon ik de bal geven.” Hij beseft ten volle dat deze zege belangrijk was. “De kloof was al zes punten, we mochten die echt niet groter laten worden. Heel de groep was doordrongen van het belang van deze wedstrijd. Het was niet goed tegen Club NXT, maar dat hebben we vandaag kunnen rechtzetten.” Het is voor topwedstrijden als deze dat Mbokani uiteraard naar Beveren gehaald werd. “Elke match is belangrijk nu, we zullen met RWDM strijden tot het einde voor die promotie. Het wordt een leuk gevecht tegen een uitstekende ploeg.”