Superefficiënt City Pirates legt Berchem over de knie in spektakelderby (1-5), coach Verbiest verlengt contract: “Elke kans was raak”

“Ik denk dat niemand deze score had voorspeld”, is Dominique Ernst eerlijk. “Maar ik moet wel zeggen dat ik voor de wedstrijd een heel goed gevoel had bij onze winstkansen. Alles zat goed in de opwarming en ook de bepalende spelers gaven positieve signalen. Het was uiteindelijk heel moeilijk voetballen gezien de staat van het veld, maar we waren heel efficiënt en maakten elke kans en halve kans af.”

Gecontesteerde 0-2

“We kozen ervoor om hoog druk te zetten en klommen vroeg op 0-1 dankzij Borges die alert was om een rebound in doel te werken. Nog voor halfweg in de eerste helft stond het 0-2. Dat men bij de thuisploeg een voorafgaande fout zag op Nwokoro? Heel goed heb ik het niet gezien, maar van waar ik stond leek het op een stevig duel waarbij Light (Nwokoro red.) over de bal trapte. De scheids liet begaan en dan ga ik hem in dit geval niet tegenspreken. (lacht) Ik denk zelfs dat er in de fase daarvoor een duidelijke fout op iemand van ons niet werd gefloten.”

Aansluitingstreffer

City Pirates ging met een 0-2 voorsprong de rust in, maar meteen na de pauze slikte het de aansluitingstreffer. “Iets wat we net wilden vermijden”, zegt Ernst. “Dat was heel zuur, maar onze reactie was ronduit fantastisch. We scoorden vrijwel meteen weer tegen en diepten daarna de score nog uit. Dat we ondanks de mooie cijfers niets opschieten in de stand met het resultaat? Nog niet. (lacht) Laat het een eerste stap zijn. Maar op deze manier hoeven we van niemand bang te zijn. Ons programma is zwaar de komende weken, maar we moeten uitgaan van onze eigen sterkte en dan zijn we zeker niet kansloos.”

Contractverlenging

Voor Ernst was de 1-5 zege een opsteker in een voor hem ook moeilijk seizoen, maar scoren tegen je ex-club in de week van je contractverlenging doet het vertrouwen ongetwijfeld deugd. “Dit is een lastige situatie, maar ik ben niet iemand die de club dan in steek laat”, zegt hij. “Vorig jaar kende ik een goed seizoen en bleef ik omdat ik me goed voelde. Nu ondervind ik wat tegenslag, onder andere met blessures, maar sprak het clubbestuur alsnog het vertrouwen in mij uit. Misschien kan ik in de resterende wedstrijden nog aan mijn statistieken werken, maar dat interesseert me nu niet. Het enige wat ik wil is volgend seizoen met City Pirates opnieuw in deze reeks spelen.”

Verbiest blijft T1

Wat de uitkomst ook wordt dit seizoen, City Pirates laat er de toekomst van zijn coach niet vanaf hangen. In de nasleep van de derby liet het clubbestuur weten ook volgend seizoen verder te gaan met Spencer Verbiest als T1. Een beslissing die ook binnen de spelersgroep positief werd onthaald.

Berchem Sport - City Pirates 1-5

Berchem: Verdruye, Van Den Driessche, Neiman, Mariën (46' Verstraelen), De Kuyffer, Cobos, Van Hoof, Pejcic, Beirlant, Nwokoro (74' Lambrechts), Luyckx (74' Ibrahimovic).

City Pirates: Verbist, Cloetens, Van Cauwenberg (84' Van Hove), Van Den Bogerd, Ibn El Mokadem, Omeruo, Nascimento Borges (65' Ugoh), Somers, Ernst (71' Sawaneh), Wilms, Kromah.

Doelpunten: 12' Nascimento Borges (0-1), 20' Ernst (0-2), 48' De Kuyffer (1-2), 49' Ibn El Mokadem (1-3), 60' Van Den Bogerd (1-4), 86' Sawaneh (1-5).

Geel: Mariën, Van Cauwenberg, Van Hoof.