Super-supersub Mario Gonzalez (OHL): “Was nerveus en gretig toen ik inviel”

Mario Gonzalez deed zijn roepnaam ‘El Pistolero’ alle eer aan. De 26-jarige Spaanse huurling van Braga viel in Waregem na de rust in en had met een hattrick en een assist een leeuwenaandeel in de metamorfose die OHL in de tweede helft onderging.

Na een zeer matige eerste 45 minuten leidde hekkensluiter Zulte Waregem met 1-0. Marc Brys bracht met Gonzalez en Kiyine meer voetballend vermogen in zijn ploeg. OHL toonde meteen meer grinta en beweging, dreef het temp op en ging zuiverder voetballen. Resultaat: halfweg de tweede helft stond het 1-3. Twee goals van Gonzalez, op aangeven van De Norre en Mendyl, en tussendoor eentje van Kiyine. Via een op De Norre afgeweken bal werd het nog op 2-3, maar Gonzalez bood De Norre de 2-4 aan en legde de 2-5-eindstand vast op aangeven van Kiyine.

Super-supersub

Zo zit Mario Gonzalez al aan zes doelpunten. In zes wedstrijden, want hij kwam pas kort voor het einde van de zomermercato in Leuven terecht. Hij scoorde één keer tegen Oostende, tweemaal tegen Charleroi en nu dus een hattrick. Echte spitsengoals, die OHL telkens punten opleverden.

Merkwaardig: ook tegen Charleroi startte hij op de bank, viel na een uur in en scoorde toen nog twee keer. In Waregem mocht hij na 45 minuten opdraven, met een hattrick als gevolg. Een super-supersub dus. Maar de Spanjaard heeft geen zin in zo’n rol. “Ik was wat nerveus voor de aftrap, want ik wil altijd spelen”, zei hij. “Ik had vorige week enkele kleine fysieke ongemakken en de coach koos daarom voor Nsingi als diepe spits. Nachon deed het niet slecht, maar aan de rust mocht ik opdraven. Ik was er klaar voor, was gretig en wou de match helpen kantelen. Dat lukte, als ploeg speelden wij een sterke tweede helft, bekroond met vijf goals.”

“Ik heb de wedstrijdbal dan ook mee naar huis genomen. Drie goals in één helft, dat gebeurt niet zo dikwijls. Ik zal me deze match dan ook blijven herinneren. Het belangrijkste is evenwel dat wij ons als ploeg na die uitschuiver tegen Union herpakt hebben. Met twintig punten na elf speeldagen en met een top-vijf-plaats in de stand is onze seizoenstart geslaagd. Die overtuigende 2-5 geeft ons vertrouwen voor de topper van zaterdag tegen het sterke Racing Genk.”