Succescoach Bart De Durpel verlengt contract bij leider Voorde-Appelterre: “Wou positief signaal geven”

Voetbal Derde nationale ABart De Durpel blijft ook volgend seizoen hoofdcoach van de huidige leider in derde nationale A Voorde-Appelterre. Ook zijn assistent Glenn Van Den Branden blijft aan boord en verwacht wordt dat ook keeperstrainer Koen Motte zijn contract zal verlengen. Dat nieuws werd ons vandaag uit verschillende bronnen bevestigd. Ook De Durpel zelf geeft aan dat er een akkoord is voor een zevende seizoen bij Voorde-Appelterre.

De fusie tussen Voorde en Appelterre, de titel in eerste provinciale en nu de leidersplaats in derde nationale. Bart De Durpel bouwde als sportieve baas mee aan de successen van het huidige Voorde-Appelterre. Na zes seizoenen is er nog lang geen sleet op de relatie en dus wilde de club maar wat graag dat de onderwijzer uit Steenhuize-Wijnhuize langer aan boord bleef.

“Als je ziet wat we hier in de eerste seizoenshelft hebben neergezet met een nagenoeg volledig nieuwe ploeg, dan is het duidelijk dat het niet het juiste moment is om afscheid te nemen. Ik zou dit naar de spelersgroep een heel slecht signaal gevonden hebben. En dus zijn we na een lang en contructief gesprek met voorzitter Björn Denis en Jean-Pierre Verstockt tot een akkoord gekomen. Zeven jaar bij dezelfde club blijven, het is stilaan een unicum in de voetbalwereld, maar ik voel er mij goed bij”, geeft De Durpel aan. Ook zijn T2 Glenn Van Den Branden blijft en met Koen Motte is een gesprek gepland.

Als onverwacht leider in derde nationale A is er natuurlijk ook gesproken over een mogelijke promotie. Als Voorde-Appelterre op 8 januari de inhaalmatch op Jong Lede wint, loopt de ploeg vier punten uit in het klassement. Bovendien heeft de fusieclub de eerste periodetitel al op zak. “We hadden met 80% van de huidige kern al een eerste gesprek. Ik zou graag van de huidige kern zo veel mogelijk spelers aan boord willen houden. Voorlopig plannen we geen inkomende transfers, maar als we zouden promoveren dan moeten we twee tot drie versterkingen halen”, aldus De Durpel.

Smaakmaker

Wie na de jaarwisseling opnieuw mag spelen, is de smaakmaker van vorig seizoen, Michel Goffin. Zijn schorsing, die hij opliep als jeugdcoach, van een jaar zit erop. “Een kwaliteitsinjectie maar de vraag is hoe Michel zal reageren na een jaar waarin hij alleen maar kon trainen en geen wedstrijden mocht spelen. Daar hangt natuurlijk een risico aan vast”, besluit De Durpel.