STVV swingde onder impuls van Kagawa laatste keer dit seizoen: “Normaal gezien blijf ik hier. Tenzij Barcelona komt aankloppen”

STVV liet niets aan het toeval over. Via Hara en Hayashi stond de stand al na een half uur op 2-0. Standard was nergens. En dat was de verdienste van een sterk STVV. Ze knokten zoals we wel gewoon zijn van de Kanaries, maar er werd meer gevoetbald. Dat zag ook Shinji Kagawa, die bij z'n eerste basisplaats daar meteen een serieuze voet in had: “Het was al lang geleden, dus ik was echt enthousiast. We moesten winnen, en dat is gelukt. Ik ben wel een beetje teleurgesteld dat we de play-offs missen. Ik had graag meegedaan, maar het is voorbij nu. Op naar volgend seizoen.”

Met een gemeten balletje op Hara had Kagawa ook een aandeel in de openingsgoal. “Het kwam niet door mijn assist. Taichi nam de bal geweldig aan en maakte nog eens perfect af. Ik gaf gewoon de pass, hoor. Het was gewoon een lange bal.” (lacht) Of ik bij STVV blijf? Als ik een aanbod van Barcelona krijg, ga ik! (lacht) Nee, normaal gezien blijf ik bij STVV.”

Ook Bernd Hollerbach kwam superlatieven tekort om de prestatie van zijn team te beschrijven. “We hebben fantastisch gespeeld. Het was sensationeel goed, beter kun je het seizoen eigenlijk niet afsluiten. Onze eerste helft was fantastisch, na rust konden we wat wat op onze lauweren rusten. Met 51 punten hebben we een fantastisch seizoen gedraaid. Het is jammer dat we play-off 2 mislopen, maar we mogen echt wel tevreden zijn. Ik ben niet teleurgesteld. Ik wou gewoon goed voetbal zien, zonder druk, en dat is gelukt. We wisten dat we moesten rekenen op een misstap bij de anderen, en da’s niet gebeurd.”

Einde seizoen dus, maar dat wil niet zeggen dat STVV nu ook de trainingen staakt. Morgenvroeg staat alweer een training ingepland. “Ik ben in play-off 2 blijven geloven, dus ik heb nog niet echt nagedacht over een concrete invulling. We zien wel hoe we de komende weken nog gaan invullen en hoe we het nieuwe seizoen gaan voorbereiden”, besluit de Duitse coach, die nog liet doorschemeren ook volgend seizoen aan het roer bij STVV te willen staan.