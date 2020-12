STVV sleept zich naar bepalende maand januari

HOCKEY EREDIVISIE Manon Simons is ambitieus met Dragons: “Ik beleef opnieuw veel plezier aan het spelletje”

16 december Antwerpse weelde in het vrouwenhockey: vijf teams starten in de tweede competitieronde immers in de play-offs. Van dat vijftal is Dragons met 26 punten en een derde plaats in het klassement de beste leerling van de Antwerpse klas. Ex-Red Panther Manon Simons (24) is ambitieus met de club uit Brasschaat en kijkt in het nieuwe jaar ook uit naar de duels met Herakles.