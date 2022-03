STVV en coach Hollerbach winnen Limburgse derby tegen Racing Genk: “We hebben het momentum”

Voetbal 1ASTVV is de ploeg van Limburg. Althans, dat is de conclusie na de derbyzege op bezoek bij Racing Genk (0-1). In de stand prijkt Sint-Truiden nog onder Genk, al liggen er perspectieven. “We hebben het zelf niet in de hand”, blijft coach Bernd Hollerbach nuchter.

Weinig kansen, maar wel een dubbele dosis inzet en verbetenheid. STVV is geen ploeg die je zomaar opzij zet. Dat lieten ze in de voorbije wedstrijden al zien, en nu heeft ook grote rivaal Racing Genk dat mogen ondervinden. Een frommeldoelpunt van Hayashi was genoeg om de derby naar hun hand te zetten, ook omdat Genk amper openingen vond.

“Verdedigend stond het goed”, zegt aanvoerder Toni Leistner, die een tijdje out was na een positieve coronatest. “De laatste weken speelden we heel goed, we zijn lastig te kloppen. Zij hadden niet veel kansen om te scoren, misschien wat kopballen.” Bij STVV mogen ze zich verwachten aan de traditionele smurftentaart. “Smurfentaart? Dat ken ik niet. Misschien probeer ik wel een stukje, ja”, lacht de verdediger.

Play-off 2 nog mogelijk

Volgens Hollerbach, die in Duitsland heel wat derby’s meemaakte, had ook de Limburgse derby alle nodige ingrediënten. “Een klasse-atmosfeer, een vol stadion,... We begonnen goed en agressief, met meteen een kans voor Janssens. We scoorden en stonden daarna organisatorisch perfect. Ondanks de aanvallende impulsen van Genk hebben we goed verdedigd, en konden we nog bijna de 0-2 maken. Complimenten voor mijn ploeg. Wat ze de afgelopen weken hebben laten zien... Deze overwinning hebben we niet gestolen.”

En zo komen de Kanaries op drie punten van Racing Genk. Met nog duels tegen Beerschot, Zulte Waregem en Standard hebben ze niet het lastigste schema, en dus liggen er misschien nog mogelijkheden om die felbegeerde achtste plaats binnen te rijven. “We hebben het niet zelf in de hand”, weet Hollerbach. “We moeten hopen dat de anderen steken laten vallen. We willen de laatste drie matchen winnen, meer kunnen wij niet doen. We hebben nu vier van onze laatste zes matchen gewonnen, dus het loopt goed. We hebben het momentum, en de combinatie van mentaliteit én kwaliteit zit goed.”

