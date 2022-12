Stunt van Eendracht Wervik bij leider Tempo Overijse op verjaardag van Glenn De Gryse: “Voor een mooier geschenk hadden mijn ploegmaats niet kunnen zorgen”

Voetbal derde nationale AVan een stunt van formaat gesproken! Het voorlaatst gerangschikte Eendracht Wervik won zaterdagavond bij leider Tempo Overijse met maar liefst 1-4. De cijfers van de thuisploeg waren indrukwekkend: 44 doelpunten gescoord in veertien wedstrijden en nog geen enkel punt verloren in eigen stadion. Glenn De Gryse mocht de onverwachte overwinning vieren op zijn verjaardag. Hij werd 32 jaar.

“Voor een mooier verjaardagsgeschenk hadden mijn ploegmaats niet kunnen zorgen”, zegt Glenn De Gryse. “Het was na de match plezant op de bus. We zijn nadien nog iets gaan drinken, maar heel laat was het niet. Onze overwinning hebben we te danken aan een collectieve superprestatie.”

“Misschien nam Overijse het gemakkelijk op, omdat we onderaan staan en profiteerden we van hun gemakzucht. Misschien dachten ze dat het zo’n vaart als vorige week op SV Rumbeke ging lopen toen Overijse na een halfuur 0-3 leidde. Qua spelniveau gaat het bij ons in stijgende lijn. Vorige week, thuis tegen Drongen (2-2, red.), hadden we moeten winnen. Vooraan waren we niet efficiënt genoeg en defensief gaven we twee cadeaus weg.”

Wisselwerking Lingier - Vandepitte

Gianni Lingier scoorde zijn eerste treffer na veel blessureleed door last aan de hamstrings en dat zal de ex-speler van SK Roeselare-Daisel alvast veel deugd doen. “Het is duidelijk iemand die we hebben gemist”, zegt De Gryse. “Met of zonder Gianni is een enorm verschil. Met Gianni in de ploeg gaat Louis Vandepitte beter spelen. Die wisselwerking tussen beide spelers is er wel. Louis en Gianni vinden elkaar.”

De Tabaksploeg kwam op voorsprong na een strafschop omgezet door Maarten Houthoofd. “Na een fout van de doelman op Gianni Lingier”, zegt De Gryse. “Een terechte penalty overigens. Gianni omspeelde de doelman en hij maaide onze spits onderuit.”

De Gryse is een rasechte Wervikaan en is bij Eendracht Wervik ook jeugdtrainer van de U8. Meestal speelt hij als rechtsback of centraal achteraan. “Omdat Arne Scheldeman vorige week geblesseerd uitviel, schoof ik op naar de centrale verdediging”, zegt De Gryse. “De blessure van Arne is gelukkig niet zo erg, maar hij wilde geen risico’s nemen. Chapeau dat Arne zo eerlijk is.”

De drie punten zijn alvast een bonus, maar nu moet het ook komende zaterdag thuis gebeuren tegen Elene-Grotenberge. “We moeten winnen, want anders is onze zege in Overijse voor niets geweest”, benadrukt De Gryse. “Thuis wonnen we nog niet. We speelden twee keer gelijk en dat is natuurlijk veel te weinig.”

Sjeik uit Qatar

Op de ploegfoto achteraf in de kleedkamer staat een of andere… sjeik. “Na een assist van Lingier scoorde Vandepitte met een omhaal een magnifieke goal”, zegt De Gryse. “Het inspireerde onze teamafgevaardigde Germain Crombez om zich te verkleden als een sjeik uit Qatar die met veel geld Louis Vandepitte kwam weghalen.” (lacht)

Enig minpunt in het Begijnhofpark zaterdag was de rode kaart voor Tom Hillewaere halfweg de eerste helft. “In een duel op onze helft kreeg Tom een elleboog in de borststreek”, vertelt De Gryse. “De ref trok rood voor een thuisspeler, maar er volgde fel protest. De ref ging in overleg met zijn assistent en die beweerde blijkbaar dat Tom aan het haar van de tegenstander trok, wat zeker het geval niet was.”

