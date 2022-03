Student Jonathan Vervenne begint aan zijn seizoen in de Omloop van het Waasland: “Beloftenpeloton leren kennen”

Wielrennen beloftenJonathan Vervenne (Elevate - Home solutions Soenens) begint in de Omloop van het Waasland aan zijn wegseizoen. De eerstejaarsbelofte komt daarmee een weekje vroeger dan voorzien in actie. “Ik kijk uit naar mijn debuut bij de beloften”, vertelt de Zuid-Limburger die het wielrennen combineert met studeren. “Ik ga voor een diploma burgerlijk ingenieur. Met een topsportstatuut moet dat lukken, al zal het wel iets langer duren. Prof worden? Graag, dan zet ik de boeken wel even aan de kant.”

2021 was het jaar waarin Jonathan Vervenne echt renner werd. Dertien maanden geleden dacht geen haar op zijn hoofd eraan dat hij eind september 2021 aan de start zou staan van het WK tijdrijden in eigen land. En toch, als de belofte uit Riemst de film van de voorbije jaren opnieuw afspeelt, bekent hij al in 2020 ambities tegen de klok gehad te hebben. “Voor het BK, hé”, lacht Vervenne. “Ik was toen behoorlijk boos dat het kampioenschap tijdrijden niet kon doorgaan. Ik had ambitie en een jaar later was er die gelukkig ook nog. Met succes, want ik werd derde op het BK.”

Boerenjaar

Vervenne deelde op het kampioenschap in Koksijde het podium met Cian Uijtdebroeks en Alec Segaert, de twee renners die samen met hem aan de start van het WK tegen de klok stonden. “Ja, ik heb me wel eens in de arm, geknepen. Het is vorig jaar allemaal heel erg snel gegaan. Een goed BK, enkele geslaagde stages met de nationale ploeg en een wereldkampioenschap in eigen land. Het was inderdaad een boerenjaar”, zegt Vervenne die als belofte debuteert in de Omloop van het Waasland. “De koers waarin Eddy Merckx afscheid nam van het wielrennen.”

Afspraak voor de tijdritten

Vervenne wil de komende weken vooral zijn plaats leren kennen in het beloftenpeloton. Hij doet dat onder de vleugels van Limburger Kevin Hulsmans. “Een prima match waarin ik vooral mezelf als renner wil leren kennen. De tijdritten blijven belangrijk, maar er zijn niet zoveel mogelijkheden. Dat maakt het wel extra interessant en uitdagend want ik wil er telkens staan. Verder denk ik mijn eigen grenzen goed te kunnen afbakenen. Ik ben niet de renner voor het hooggebergte, maar een Waalse koers met korte hellingen, ligt me wel. Het Waasland is vlak, dus een ideale opener. We trekken met een spurter naar die koers, ik zal mijn deel van het werk moeten doen.”

Ondanks zijn ambitieuze studieplannen, is Jonathan Vervenne ook niet verstoken van profambities. “Ik zal sowieso al langer studeren omdat ik mijn studiepunten kan spreiden. Momenteel is een profbestaan een mooie droom, maar nog niet aan de orde. Als ik kan groeien, sterker worden en echt renner word, kan het misschien wel. Maar ik moet natuurlijk wel de kans krijgen.”