Strijdvaardig Beerschot pakt punt tegen leider Léopold (4-4): “Er zit heel veel karakter in de groep”

Beerschot blijft hard knokken om het behoud in de ION Hockey League te verzekeren. In een zeer leuk duel tegen leider Léopold werd het in Kontich 4-4. Braxgata ging met drie punten aan de haal op het veld van Dragons (4-5) en voor Antwerp is de degradatie een feit na 1-5-verlies tegen Herakles.

De hockeyers van Beerschot staan al enkele weken met de rug tegen de muur. Wegkomen van de voorlaatste plaats in het klassement is immers de boodschap. Mauve-wit ontving in Kontich leider Léopold en dat leverde bij momenten zeer mooi hockey op. Met drie doelpunten van een zeer efficiënte François Sior ging Beerschot met een 3-1-voorsprong de pauze in. In het derde kwart kwam Léopold op gelijke hoogte (3-3). Met een strafbal zette Arthur De Sloover Beerschot in minuut 56 opnieuw op voorsprong, maar even later plaatste Dylan Englebert de 4-4-eindstand op het scorebord. Aan het slot van de match was er nog heel wat animo. Tom Boon scoorde immers het vijfde Brusselse doelpunt, maar net voor zijn lob vertrok floot de scheidsrechter de wedstrijd af. “Logisch dat er wat ophef was, in het omgekeerde geval zouden ook wij gek worden”, glimlachte Beerschot-kapitein Harrison Peeters. “De beslissing was wel correct. De zeventig minuten waren om. Tom (Boon, red.) had het zelf snel begrepen, de andere spelers hadden het er moeilijker mee.”

Nog drie punten achterstand

Feit is dat Beerschot, met nog drie speeldagen te gaan, tot op drie punten nadert van Daring. “In de eindafrekening is dit mogelijk een belangrijk punt”, zegt Peeters. “De manier waarop we de laatste weken hockeyen is mooi. Er zit veel karakter in deze groep. Voor ons moraal is het goed dat we vier keer scoren tegen de competitieleider.”

In de laatste drie duels, tegen Racing, Braxgata en Antwerp, speelt Beerschot telkens op verplaatsing. “Een voordeel is dat natuurlijk niet, maar we gaan heel veel ‘fighting spirit’ tonen”, besluit Peeters. “We denken niet aan de degradatie. We mikken op het barrageduel.”

Braxgata wint op Dragons

Ook in de Antwerpse derby tussen Dragons en Braxgata was er veel animo. De landskampioen geraakt na de winterstop moeilijk op gang en verloor nu met 4-5. De Ier Ben Walker scoorde vier minuten voor tijd de beslissende treffer voor Braxgata, dat met twee matchen minder gespeeld helemaal meedoet voor de play-offtickets. Woensdag staan beide teams, in Boom, in een uitgestelde wedstrijd opnieuw tegenover elkaar. Een nieuwe nederlaag zou voor Dragons wel eens fataal kunnen zijn in de strijd om een plek bij de top vier. Ook Herakles is bovenaan nog niet uitgeteld na 1-5-winst op Antwerp. Voor rood-wit is degradatie naar Nationale 1 nu echt een feit.