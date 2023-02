Strijdend Kangoeroes verliest nipt van Italiaanse Schio (73-74). Kim Mestdagh: “Uit bij Mechelen spelen, is niet gemakkelijk”

BASKETBAL VROUWEN EUROLEAGUEDe vrouwen van Kangoeroes Mechelen hebben hun laatste thuismatch in de EuroLeague niet kunnen verzilveren. De fusieploeg verloor met het kleinste verschil van Schio, dat na een bewonderenswaardige remonte. Weer ging het voor Mechelen mis in het derde quarter. Alsof er een vloek op rust.

De eerste Europese campagne in de EuroLeague voor Kangoeroes Mechelen loopt op zijn einde. Volgende week speelt het zijn slotmatch in Turkije tegen groepsleider Mersin. Twee overwinningen uit dertien wedstrijden telt het krokusrapport. Een (stunt)zege in Mersin zou de eindbalans op drie brengen. Coach Arvid Diels en voorzitter Luc Katra hadden allicht op meer gehoopt. Het had gekund. Een paar keer verloor Mechelen de controle in money time. Gebrek aan ervaring en de smalle, jonge kern speelde de Manneblussers parten. De wedstrijd tegen Schio verliep niet anders.

Voor de Italianen stond er minder op het spel dan gevreesd. De kwartfinale bleek na woensdag al een feit na de eerder gespeelde wedstrijden. Mechelen van zijn kant wilde zijn fans nog één keer verwennen. Eindelijk wat volk in de tribunes van De Schalk. De aanwezigheid van ex-Cat Kim Mestdagh zat er ongetwijfeld voor iets tussen. De eerste drie rebounds waren voor Nauwelaers. Het droeg bij tot een 9-1. Mechelen gaf zijn voorsprong niet snel prijs. Bertsch en Morrison zaten in de match. En we kregen een match. Schio botste op een strijdvaardige thuisploeg. Eigen voor dit Mechelen in Europa. Toch ging Kangoeroes met zorgen de kleedkamer in. De derde fout van Bertsch kort voor rust voelde slecht aan. Het hield de Amerikaanse niet tegen om aanvallend haar stempel te blijven drukken.

Derde quarter

Twee driepunters van Howard betekende het beging van het einde (40-52). Het derde quarter lijkt wel behekst voor Mechelen. Zoals vaker dit seizoen. Toch gaf de thuisploeg zich niet verloren. Wat een veerkracht toonde het na een 54-68-achterstand. De laatste vijf minuten waren de meest meeslepende uit deze campagne. Met een groot hart ging Kangoeroes nipt ten onder. Vier seconden voor tijd had Berkani de winnende drive in haar handen. De Française vergat het af te maken. Hier had meer ingezeten.

Kim Mestdagh had na de wedstrijd een goed woordje over voor Kangoeroes. “Hier spelen is nooit gemakkelijk”, zei de Belgische in Italiaanse loondienst. “In het derde quarter dachten we de partij in handen te hebben. Een foute redenering. Net zoals in Schio werd het bibberen tot op het einde. Echt zenuwen had ik niet. Ik vond het leuk voor zoveel vrienden en kennissen te spelen”, aldus Mestdagh. De laatste wedstrijd van de West-Vlaamse op Belgische bodem in clubverband dateert van 2015. Mestdagh kwam toen uit voor Castors Braine.

Gezond blijven

In de competitie blijft Kangoeroes ongenaakbaar: 14 op 14. De vijftiende zege op rij staat in de steigers. Zondag ontvangt het kelderploeg Brunehaut. Gezond en ongeschonden uit het duel komen is het belangrijkste. De bekerfinale tegen Castors Braine op 11 maart krijgt nu alle prioriteit.

Kangoeroes: Berkani 11, Denys 2, Morrison 15, Resimont 8 , Nauwelaers 7, Rembiszewska 4, Bertsch 26.

Quarters: 18-17, 35-40, 48-62, 73-74.

Lees ook: meer vrouwenbasketbal