Streekrenner Thibau Verhofstadt wordt tweede in profkoers Zele: “Ploegspel heeft maximaal geresulteerd”

Tweede worden is vaak ondankbaar. Deze keer had Thibau Verhofstadt daar weinig problemen mee. “Elias Van Breussegem is een goede vriend. Ik gunde hem de winst wel. Laat ons zeggen dat het een zilveren medaille was met een gouden randje. Als man van de streek kende ik de omloop uiteraard goed. Ik wist dat er smalle banen waren en het eropaan kwam om daar vooraan te rijden. In die aanvangsfase kon ploegmaat Andreas Goeman met elf man een eerste vlucht tot stand brengen. Na een uurtje kon ik met een twintigtal renners aansluiten.”

Ploegspel

Elias Van Breussegem en Julien Desmarets konden op hun beurt uit de kopgroep ontsnappen. Thibau Verhofstadt vervolgt. “Bij het afstoppen heb ik gesprongen op alles wat bewoog. Uiteindelijk raakte ik toch tot bij de twee leiders, nadat ik een achterstand van één minuut had gedicht. Vanaf dat moment hebben we het ploegspel gespeeld. Dat heeft maximaal geresulteerd. Elk om de beurt vielen Elias en ik aan. Finaal kon mijn ploegmaat met klein verschil winnen. Toch een pluim voor Julien Desmarets. Ik kende die jongen niet, maar hij heeft sterk gereden en deed zijn deel van het werk. Na de koers vertelde hij me in goed Nederlands dat hij uit Wallonië komt en nog maar een jaar koerst. Voordien studeerde hij aan de universiteit. Knap.”

Goed seizoen

Thibau Verhofstadt is tevreden over zijn campagne. “In koersen als Bredene-Koksijde of de Heistse Pijl kon ik me al tonen. Eerder won ik al de kermiskoers in Zele bij de elites zonder contract. De dubbelslag was mooi geweest. Maandag start ik in de Schaal Schoeters. Nadien volgt Ekeren-Deurne. Verder richt ik me deze maand op de profkoersen in Ninove en Westrozebeke en de interclubs in Wingene en Reningelst. Vooral in die grote koersen wil ik me de komende maanden verder bewijzen.”