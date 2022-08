Streekrenner Jasper Dejaegher derde in Memorial Danny Jonckheere: “Er zat meer in want goeie sprint”

Jasper Dejaegher heeft z’n eerste podiumplaats in een interclub beet. Aan het einde van de Memorial Danny Jonckheere sprintte hij derde. De Gistelnaar was sneller dan Gerben Kuypers, Yanne Dorenbos, Thomas De Pestel en Benjamin Verraes.

De zege ging naar Guillaume Seye. De regerende Belgische kampioen tijdrijden was sneller dan z’n Noorse medevluchter Hans Magnus Dahlslett. Een kleine halve minuut later regelde Dejaegher de spurt om plaats drie. De 21-jarige pion van Mini Discar veroverde in de elfde van dertien ronden een plaatsje in een vlucht met acht. Met Seye, Verraes, Kuypers en de Nederlander Dorenbos sloot hij aan bij Dahlslett, De Pestel en Obie Vidts.

“In deze interclub was het niet de vraag of het peloton door de wind zou scheuren, wel wanneer dat zou gebeuren”, begon Dejaegher zijn analyse. “Het duurde lang voor de groep uit elkaar geslagen werd. Toen dat gebeurde zat ik in de eerste groep. Drie ronden van het einde ging het enorm hard. Ik zat even à bloc, maar kon toch met vijf man naar drie leiders rijden. Het draaide nooit perfect rond. Toch bleven we uit de greep van de eerste achtervolgende groep.”

Vrij sterke spurt

In de kopgroep zaten twee pionnen van Team Metalced (Seye, Kuypers) én twee van Mysenlan-PXL Carpets-Quality Renovatie (Dahlslett, De Pestel). “Toen twee renners van die ploegen in de slotronde demarreerden dichtte ik het gaatje”, ging Dejaegher verder. “Meteen gingen Seye en die Noor. Dan had ik even niet de benen om te reageren. Op hun ploegmaats kon ik uiteraard niet rekenen. Wat betekent dat die Nederlander (Dorenbos, red.) en ik de hele laatste ronde op kop reden. Om toch nog een degelijke uitslag te halen moest ik alles op de sprint om de derde plaats zetten. Ik weet dat ik een vrij sterke spurt heb. Wat ik bewijs door de derde plaats te pakken. Het betekent ook dat er vandaag misschien wel meer instak dan die derde plek.”

Lichte ontgoocheling bij Dejaegher, eerder dit seizoen winnaar in Aartrijke. “Maar ook opgelucht want tijdens het Belgisch kampioenschap vorige zondag had ik een slechte dag”, besloot de derdejaarsbelofte. “Drie dagen later voel ik me beter. Ik lag erop gebrand om in een grote koers een goeie uitslag te rijden. Blij dat het gelukt is.”