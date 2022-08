Streekgenoten Hannes Bonami (3de) en Filip Sheridan (4de) pakken na verbeten strijd ticket voor Hawaï in Ironman Finland: “Heel tevreden met deze onverhoopte derde plaats”

De remonte die Landegemnaar Hannes Bonami liet optekenen, is op z’n minst opvallend te noemen. In het Finse Kuopio kwam de bij LTTD aangesloten triatleet pas als 43ste uit het water kwam. Hij rukte met de snelste fietstijd van het hele lot naar de derde plaats op. In de afsluitende marathon nam hij zelfs het commando in handen, waarna hij nog twee Finnen moest laten voorgaan. Bonami is inmiddels al de tiende atleet van LTTD die zich kan kwalificeren voor het WK in Hawaï. Gentenaar en 3Kant-atleet Filip Sheridan werd knap vierde in 9u11'51”. Hij werd in het fietsen voorbij geknald door Bonami, maar hield uiteindelijk goed stand op een kleine drie minuten van Bonami.

“Dat ik pas als 43ste uit het pak kwam, is voor mijn doen best oké”, opende Bonami zijn relaas. “Ik voelde al snel dat het goed draaide op de fiets en ik zat ook in de perfecte groep om helemaal naar voor in de wedstrijd te kunnen rijden. De laatste vijf fietskilometers had ik zelfs nog een versnelling in de benen waardoor ik als eerste de wisselzone bereikte. Die eerste plaats kon ik ook tijdens de eerste loopronde nog vasthouden en dat gaf me vleugels. Uiteindelijk glipten er nog twee Finnen voor me, maar ik kan alleen maar heel tevreden zijn met deze onverhoopte derde plaats. Ik heb mezelf hier weten te verbazen.”

Podium

Ook Gentenaar Filip Sheridan kon niet anders dan tevreden zijn over zijn prestatie in Finland. “Het is uiteraard jammer om hier net naast het podium te vallen, maar eigenlijk ben ik heel tevreden met deze vierde plaats algemeen en mijn tweede plaats in mijn age group. Ik zit zeker op de goeie spoor voor het WK in Hawaï in oktober en dat geeft vertrouwen”, aldus Sheridan.

