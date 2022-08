Strahinja Ristovic en Cappellen ontvangen SK Heist na nipte zege tegen Linden (2-3): “Nooit aan goede afloop getwijfeld”

“Dit was nog maar eens het bewijs dat elke match gespeeld moet worden”, zegt Cappellen-middenvelder Strahinja Ristovic, die een sterke wedstrijd speelde. “Maar dat wisten we op voorhand. Linden schakelde drie keer op rij een derde nationaler uit en ook uit vorige confrontaties wisten we dat ze moeilijk te kloppen zijn. Na nogal slap verdedigen van onze kant werd het ook nog eens 1-0 en dat was helemaal geen cadeau. Wij zijn op ons best als we ruimte krijgen en die was er gewoon niet op dat kleine veld. Het is zó klein dat ik me afvraag of het wel reglementair is.” (lacht)

Kwaliteitsverschil

“Die achterstand was dus wel even een tik, maar tegelijkertijd kon de wedstrijd op dat moment ook al gespeeld zijn. We hadden voldoende kansen om het verschil te maken, dus om eerlijk te zijn twijfelde ik nooit aan de goede afloop. Ik had altijd wel het gevoel dat we over meer kwaliteit beschikten en uiteindelijk heeft die ook het verschil gemaakt. Na rust slikten we ook weer net iets te makkelijk de gelijkmaker, maar uiteindelijk telt in de beker alleen de volgende ronde halen. We scoorden al snel de beslissende, derde goal en hielden de boel daarna goed gesloten.”

SK Heist

“Zo mogen we ons volgende week inderdaad opmaken voor een interessante affiche tegen Heist. Dat wordt een goede test om te zien hoever we staan met het oog op de competitiestart. Wij hebben niets te verliezen en zullen dus voluit onze kans gaan om door te stoten. We spelen met veel jonge gasten in de ploeg en voor hen is het ook interessant om zich te meten met spelers die ervaring hebben als prof. Dat we hen op eigen veld mogen bekampen zie ik als een voordeel, maar we mogen ook niet blind zijn voor de kwaliteiten van Heist.”