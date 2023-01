Strafschop zindert na bij Nardi(AA Gent): “Ik begrijp die beslissing echt niet”

Veldrijden meisjes Fleur Moors ziet podium­plaats verloren gaan na technisch probleem: “Toch blij dat ik cross uitgereden heb”

Fleur Moors (Pauwels Sauzen-Bingoal) stond voor het eerst dit seizoen niet op het podium in een wereldbekercross voor juniors. De Bocholtse werd pas zevende nadat ze drie van de vier ronden in strijd was voor de tweede plaats. “Ik kwam in de voorlaatste ronde ten val in de kuil waarna mijn versnelling blokkeerde. Daarna moest ik ook nog van schoenen wisselen en toen kon ik het vergeten”, vertelt Moors.

12:11