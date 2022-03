Strade-winnares Lotte Kopecky botst in Nokere Koerse op Lorena Wiebes: “Er stond geen maat op”

De Duitse Mieke Kröger animeerde de grote ronde van zeventig kilometer, maar voor de eerste passage op Nokereberg was ze al ingelopen. De wedstrijd werd door heel wat valpartijen opgeschrikt. Jesse Vandenbulcke ging in de eerste van twee kleinere ronden ter hoogte van de nieuwe rotonde in het centrum van Kruisem onderuit en werd naar het ziekenhuis gevoerd. Ook Wiebes kwam daar ten val, maar kon haar plaats in het peloton heroveren. Twintig km van de finish sloegen de Parkhotel-ploegmaats Bredewold en Markus de handen in elkaar. Zij namen hooguit 25 seconden.

“Geen enkele reden om te panikeren”, vond Kopecky. “Naar de volgende kasseistrook toe werd het tempo toch weer opgetrokken. Als je dan geen minuut voorsprong hebt, lukt het niet om voorop te blijven.”

Met vijftig naar de streep

Met nog tien kilometer te gaan, werd het Nederlandse duo ingerekend. Dus gingen ze met een vijftigtal naar de sprint op Nokereberg. Wiebes zocht het achterwiel van Kopecky. De Nederlandse sprintte op de kasseien iedereen uit het wiel en won net als in 2019 Nokere Koerse. Kopecky moest het hoofd buigen.

“Lorena kwam met enorm veel snelheid van achteruit”, zuchtte de nationale kampioene. “Er stond geen maat op. Podium rijden is mooi, maar je koerst altijd om te winnen. Dus is mijn gevoel bij deze tweede plaats toch een beetje dubbel. De sprint van Lorena was heel scherp. Dan moet je met rang twee tevreden proberen zijn.”

Koers met mooie finish

Normaal stond Nokere Koerse niet op het programma van de winnares van de Strade Bianche. “Voor mij was dit een hele goeie trainingswedstrijd”, ging Kopecky voort. “Het is een mooie wedstrijd met een hele schone finish. Ik ben blij dat ik Nokere Koerse aan mijn programma toevoegde. Bij SD Worx startten we maar met vier. Toch hadden we de wedstrijd bijna voortdurend onder controle. We zaten nooit in een situatie die moest worden rechtgezet.”

Met Shari Bossuyt eindigde nog een landgenote binnen de top tien. De Bellegemse werd tiende. Julie De Wilde sprintte, ondanks buikpijn, als achttiende over de streep.