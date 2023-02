Stouf wint de Legend Boucles, vader en dochter Kenis doen het ook zeer goed. Publiek heel het weekend zeer gedisciplineerd.

Vrouwenvolleybal Liga A Elise Van Sas (VC Oudegem): “Vorig jaar wonnen we de Beker van België, dit jaar willen we de titel pakken”

Het ging zaterdagavond in de Edugo Arena vooral over de eerste plaats in de Liga bij de vrouwen. VDK Gent tegen VC Oudegem, altijd een garantie voor spektakel. Na dit weekend is het zonneklaar welke ploegen er voor de play-offs en de landstitel zullen spelen. Asterix Avo, VDK Gent, Charleroi Volley en uiteraard ook VC Oudegem staan te drummen op de eerste vier plaatsen. Elk weekend is het haasje over springen tussen deze beste ploegen in het land.

16:42