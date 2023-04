Stoffel Vandoorne reserverijder in Spa en Le Mans tijdens FIA WEC, “maar ik wil racen”

autosportOok Stoffel Vandoorne is in de paddock van Spa-Francorchamps, waar morgen, zaterdag de Belgische manche van het uiterst populaire FIA WEC of WK Uithouding wordt verreden. Vandoorne is in de Ardennen in de hoedanigheid van reserverijder van Peugeot Totalenergies, maar wil het daar niet bij laten.