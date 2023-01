Stjepan Loncar, werkmier op het middenveld van KV Kortrijk: “De supporters hebben de beste Stjepan Loncar nog niet gezien”

Voetbal Jupiler Pro LeagueTwee weken geleden wipte KV Kortrijk een verdienstelijk OH Leuven uit de Croky Cup. Zondagavond staan beide ploegen opnieuw tegenover elkaar, maar deze keer in de competitie. Stjepan Loncar (26) hoopt dat zijn ploeg ook deze keer aan het langste eind kan trekken.

Bernd Storck heeft zijn eerste weken als oefenmeester van KV Kortrijk niet gemist. Hij loodste de Kerels naar de kwartfinales van de Croky Cup en diende leider Racing Genk pas haar tweede competitienederlaag toe. KVK zakt dus met heel wat vertrouwen af naar het King Power at Den Dreef Stadion. Ook middenvelder Stjepan Loncar blaakt van het zelfvertrouwen. Na een kleine aanpassingsperiode, is hij niet meer weg te denken uit het basiselftal van Storck.

“We mogen OHL niet onderschatten”, weet de 26-jarige Bosniër. “In de beker waren we duidelijk een maatje te groot voor hen, maar ze zullen ons uitvoerig geanalyseerd hebben. Wij zullen eveneens niet hetzelfde gameplan toepassen. De coach kennende, zal hij wel weer iets uit zijn hoed toveren. We moeten in onszelf geloven en op ons elan voortgaan. Als we zo blijven spelen, zullen we een mooie sprong in de klassering maken.”

Ferencvaros

Voor Loncar deze zomer neerstreek in Kortrijk, verdedigde hij de kleuren van het Hongaarse Ferencvaros. Hij werd er één keer kampioen en mocht ook de Hongaarse beker aan zijn palmares toevoegen. “We hadden zo goed als altijd de bal en verloren amper een wedstrijd. Je kunt de Hongaarse competitie wel niet vergelijken met de Jupiler Pro League. Ferencvaros steekt er met kop en schouders bovenuit. Hier in België heb je verschillende uitstekende elftallen.”

“Ik ben het dus niet gewoon om tegen de degradatie te vechten, maar ik hou van een uitdaging. We hebben een goede ploeg en zullen niet meer lang helemaal onderin de klassering bengelen. Onder Custovic vergaten we te voetballen - nu laten we de bal vlot van voet tot voet gaan.”

Nieuwe rol

Storck speelt Loncar uit als verdedigende middenvelder. Een positie die hem op het lijf geschreven is. “In het verleden werd ik daar al eens geposteerd, maar meestal speel ik net iets aanvallender. Ik begrijp de coach zijn keuze wel, want Faïz (Selemani, red.) en Abdelkahar (Kadri, red.) zijn offensiever ingesteld. Ik voel me in mijn sas op mijn nieuwe positie, maar ik kan nog beter. De supporters hebben de beste Stjepan Loncar nog niet gezien.”

Volledig scherm Stjepan Loncar gaat het duel aan met Joseph Paintsil. © Photo News