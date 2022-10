Stijn Wuytens (Lommel SK): “We moeten meer geloven in onszelf en de draad weer oppikken tegen Club NXT”

“De herinneringen aan Deinze vegen we beter zo snel mogelijk weg”, blikt de ervaren centrale verdediger even terug. “In Deinze was het rampzalig. De organisatie stond er wel. Dat zal blijkbaar niemand geloven die alleen de eindstand ziet. Het is niet te vatten, met 3-0 onderuit gaan en amper een vijftal kansen weggegeven. Anderzijds, aanvallend waren we totaal niet bij de les. Slechts vijf doelpogingen, dat zegt genoeg.”

Club NXT

“Wat er dringend moet veranderen met de komst van Club NXT? Vooral opnieuw in onszelf geloven”, stelt de ervaren sterkhouder. “We hebben praktisch elke wedstrijd veel balbezit, maar de laatste weken komen we te weinig in de laatste zone. Het ontbreekt momenteel aan gevaar in de box. Als je niet scoort, kan je ook geen wedstrijden winnen.”

“Of het aan onze Braziliaanse spits Caué ligt? Helemaal niet. (fel) Die jongen heeft in de vorige wedstrijden laten zien dat hij wel degelijk de goal weet staan, maar de aanvoer is veel te weinig. Wij moeten als team die jongen helpen. Meer drive vanuit het middenveld naar de zone van de waarheid is nodig. Thuis tegen RWDM was het ook niet denderend, maar er zat vuur in het team en uiteindelijk wonnen we verdiend. Hoe ik onze kansen inschat tegen Club NXT? In de Challenger Pro League zijn er geen gemakkelijke wedstrijden. Die beloftenploegen kunnen aardig voetballen en ook mooie resultaten behalen.”

Wijzigingen?

“Of er wijzigingen in het elftal gaan komen? Met die vraag moet je richting T1 Steve Bould. Onze coach was woedend na de partij in Deinze. Ik heb hem nog nooit zo gezien. Hij verwacht een reactie van de groep. Of we niet nood hebben aan een type Théo Pierrot? Hij is inderdaad sterk in de box en weer helemaal fit. Of hij gaat spelen, zal de coach beslissen. Ik denk dat de boodschap is aangekomen. Iedereen zal een tandje moeten bijzetten. Als we op niveau acteren, blijven die drie punten in Lommel”, besluit de 33-jarige Wuytens uit Hechtel-Eksel.

