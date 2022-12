Stijn Wuytens (Lommel SK): “We kunnen het nu ook lelijk, prima”

Wie zaterdag de weg richting het verre Virton had gezocht in de hoop op een potje hartverwarmend voetbal sjokte anderhalf uur later verkleumd richting parking. De supporters met een groen-witte sjaal onthielden finaal maar één echte fase in minuut 61. De enige Lommelse kans die echter wel beslissend bleek. Eén van de schaarse aanvallen van de bezoekers belande via een aflegger van Martinez bij Belghali, de verdediger ging zijn kans en de bal verdween doorheen een bos van benen in de verste onderhoek. De zesde seizoenstreffer vanwege de man uit Ham die meteen de volle buit zou opleveren.