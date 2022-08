Stijn Wuytens (Lommel SK): “We hebben iets recht te zetten in derby bij Jong Genk”

voetbal challenger pro leagueDe thuisnederlaag tegen RSCA Futures bleef nog enkele dagen nazinderen, want dit puntenverlies had Lommel SK niet ingecalculeerd. De ontgoocheling droop af bij T1 Steve Bould en ook bij één van de sterkhouders, Stijn Wuytens. Vrijdagavond staat de derby bij Jong Genk op het programma.

“We hebben iets recht te zetten”, valt de ervaren sterke verdediger Stijn Wuytens met de deur in huis. “Die thuisnederlaag tegen Anderlecht heeft een aantal dagen op mijn maag gelegen. Vooral omdat we kansen genoeg kregen om paars-wit met lege handen huiswaarts te sturen. Oorzaak van de nederlaag? Op verschillende vlakken werden we na de rust afgetroefd.”

“Dit kwam hard aan”, vervolgt de 32-jarige Wuytens. “In de eerste plaats hebben we een unieke kans laten liggen om leider te worden met het maximum van de punten. Punt twee is dat we bij momenten les kregen van een piepjong Anderlecht in verband met spelen als een collectief sterk geheel. Te vaak bleven enkele jongens bij ons te lang met de bal in de voeten. We moeten meer als team spelen, want verliezen van beloften is pijnlijk. Dat krenkt mijn eergevoel.”

Jong Genk

“Vrijdagavond zijn we verplicht om ons te herpakken in Genk”, weet Wuytens uit Hechtel-Eksel. “De wedstrijd hebben we samen geanalyseerd en uit de fouten die werden gemaakt, moeten we lessen trekken. Ik verwacht dan ook een reactie van het team. Jong Genk heeft een knap elftal. Hun coach Hans Somers brengt met zijn jongens verzorgd, aanvallend voetbal. We mogen ons aan een pittige derby verwachten. Zeker leuk om nog eens een derby te kunnen spelen. Willen we spreken van een geslaagde start, dan moeten we voluit gaan voor de overwinning.”

“Of de voeten weer op de grond staan? Bwa, we hebben nooit gezweefd hoor. Iedereen is zich bewust dat we er niet alleen met getalenteerde spelers zullen geraken. Er moet gevochten worden voor elke bal. In Dender liep het van een leien dakje en thuis tegen Anderlecht speelden we met onvoldoende grinta. Er zijn enkele nieuwe jongens de ploeg komen versterken met heel veel talent. Dat merk je op training, maar eens tussen de lijnen in competitieverband spelen andere belangrijke zaken een rol om punten te kunnen pakken.”

“We kregen een tik, maar we gaan dat rechtzetten in Genk. We zijn gewaarschuwd en niemand zal Jong Genk onderschatten. Schrijf maar op, we gaan de drie punten mee naar Lommel nemen”, besluit de ex-speler van Nederlandse topclubs AZ Alkmaar en PSV Eindhoven.

Lommel SK wist nog te vermelden dat Milan Troonbeeckx (20) een contract tekende voor een uitleenbeurt van één seizoen bij Thes Sport.

Lees ook: meer voetbal in de CPL