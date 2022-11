Stijn Wuytens (Lommel SK) na zege op veld van leider Beveren: “Het was pompen of verzuipen”

Voetbal Challenger Pro LeagueLommel SK ging afgelopen zondag zowaar met de volle buit aan de haal in het verre Beveren. De fel bevochten zege van een week eerder tegen Jong Genk kreeg een vervolg, maar dit keer wel tegen de fiere leiders in de Challenger Pro League. Verdediger Stijn Wuytens (33) geeft zijn immer nuchtere kijk op de (leuke) feiten.

Om één en ander te schetsen: Lommel SK kreeg twee weken geleden een stevig pak rammel op het veld van RWDM om vervolgens een zes op zes te laten noteren. Al kostte het andermaal bloed, zweet en tranen. “Het was inderdaad weer zo ver. We kwamen na rust op een riante 1-3, pakten toch nog een tegengoal en het hek was van de dam. Hun publiek ging er nog eens helemaal achter staan, Waasland-Beveren zette alles op alles en we werden helemaal op ons strafschopgebied gedrukt. Het was pompen of verzuipen, maar ook nu trokken we de driepunter over de streep. We vergeten op zo’n moment te blijven voetballen en ondergaan zo’n stormloop terwijl dat met het nodige overzicht en wat overleg ook anders kan.”

Quote De volgende stap voor de jeugdige talenten is het evenwicht vinden tussen strijd en lekker voetbal Stijn Wuytens, Lommel SK

“Ook die momenten waarin je moet knokken behoren tot het spelletje en da’s een kwestie van maturiteit, ervaring en nuchterheid. Als ik al die jeugdige talenten hun ding zie doen op training is dat fantastisch, maar de volgende stap is voor hen het evenwicht te vinden tussen strijd en lekker voetbal. Precies om die reden is die Challenger Pro League zo’n moeilijke reeks. Maar, eerlijk is eerlijk, de voorbije twee wedstrijden heeft iedereen er echt alles aan gedaan.”

Play-offs

“Na de zware nederlaag op RWDM is er uitvoerig gepraat en iedereen besefte dat één en ander snel moest veranderen. Niet omdat we die dag zo’n fijne momenten hebben beleefd, maar ik denk dat om die redenen zo’n afstraffing best wel een deugd doet. Zo’n schok heeft dan een beter effect dan een miezerig 1 of 2-nulletje. Maar, ook dit maakt deel uit van een groeiproces.”

“Ik stel anderzijds met genoegen vast dat we in de rangschikking weer in de top zes beland zijn. Zonder nu voorbarig te gaan juichen, die klus van volgend weekend op het veld van Virton is immers weer geen lachertje. We proberen deze flow dus trachten vast te houden tijdens de resterende zeven wedstrijden van de reguliere competitie. Dan hebben we met de play-offs onze grootste doelstelling te pakken.”

