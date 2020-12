Stijn Wuytens (Lommel SK): “Na nieuwjaar volgende stap zetten”

“Klus geklaard jawel, maar meer valt er niet te onthouden van zo’n avondje…” Stijn Wuytens praat zoals hij speelt. No-nonsense maar respectvol, opbouwend maar ook kritisch als het moet. Zoals in het geval van de wedstrijd van afgelopen vrijdag. “We hebben veel te weinig kwaliteit gebracht: foute passen, communicatiestoringen, verkeerde keuzes…eigenlijk hebben we het zelf spannend gehouden. Na die vroege voorspong ging het fout en moesten we haast nog bibberend naar de finish. Hoe dat kwam? Bwa, we waren er natuurlijk uitgebreid voor gewaarschuwd maar uiteindelijk was het de laatste klus in een ook voor ons turbulent jaar. Zoals gezegd, punten binnen en dankbaar op weg naar een wel verdiende pauze.”

“De nagel op de kop. Als je terug kijkt op de eerste helft van het seizoen kan je stellen dat deze talentvolle spelersgroep al enkele stappen heeft gezet maar dat er nog moeten volgen. In elke wedstrijd, in zo vele fasen moest blijken dat het nogal wat jongens aan maturiteit ontbreekt. Zo van: we gaan voor het resultaat, ook als het wat minder draait gaan we de zaken nuchter en zakelijk aanpakken en als het moet gaat die bal in de tribune. Tijdens de wedstrijden tegen ploegen als Union of Westerlo mocht blijken dat we voetballend niet onder moesten doen maar dat zij konden terug vallen op dat soort kwaliteiten. Eén blik op de rangschikking zegt wat dat betreft het nodige. Ik ben optimistisch en dankzij de professionele omkadering bij Lommel worden we optimaal begeleid maar als we ambitie mogen hebben voor die tweede plaats -meer is niet realistisch- moeten er nu ook wedstrijden tegen Seraing of Westerlo worden gewonnen. Wat mezelf betreft, de verhakkelde voorbereiding werd veel te snel gevolgd door een blessure en even later een Corona-quarantaine. Maar, ik voel dat ik meer en meer naar mijn beste niveau zal groeien. Kortom: voor mij is het niet anders dan voor de hele ploeg…het beste Lommel en een top-Wuytens zijn nog in de maak. Alvast mijn beste wensen, mogen we in 2021 weer met zijn allen voluit genieten van dit leuke spelletje!”