Stijn Wuytens (Lommel SK): “Met vertrouwen naar Deinze”

“Dat ik zes weken aan de kant moest blijven kwam hard aan”, start de 33-jarige Stijn Wuytens, die vooral in Nederland een mooie carrière kon uitbouwen, met zijn vooruitblik. “Ik had verwacht sneller terug te zijn. Trainen is één ding, maar wedstrijden spelen is totaal anders. Ik had last aan mijn spieren. Overbelasting, maar wel een vervelende pijn. Of ik nu helemaal pijnvrij kan spelen? Nog niet. Bij bepaalde bewegingen heb ik nog last, maar het lukt wel. Of het verrassend was dat kapitein Glenn Neven op de bank moest postvatten? Dat is een keuze van de staf. De getalenteerde Sam De Grand kreeg zijn kans tegen zijn ex-club Jong Genk en kan terugblikken op een knappe prestatie. Ik was blij om te mogen starten en uiteraard ook met de drie punten.”

“De Relegation Play-offs bieden zeker niet een geweldige uitstraling”, vervolgt een eerlijke Wuytens. “Normaal moet dit Lommel SK bij de eerste zes eindigen. We hebben het zelf uit handen gegeven. Ach, je kan de klok niet terugdraaien. We moeten als leider die Relegation Play-offs winnen. Ook al is er geen prijs aan verbonden. Dat zijn we verplicht aan onze trouwe aanhang.”

Deinze

“Met de verplaatsing naar Deinze krijgen we in mijn ogen de moeilijkste partij voorgeschoteld. Toch zakken we af met een rugzak vol vertrouwen. Winnen in Deinze brengt ons riant aan de leiding. Als we de lijn van tegen Jong Genk kunnen doortrekken zit een overwinning er zeker in. Hopelijk kan onze Braziliaan Caué opnieuw toeslaan. Ik ben blij voor die jongen. Hij is een voorbeeld op training en fijn in de omgang.”

Toekomst

“Ik heb nog een contract tot 2025 en ben van plan om alles te blijven geven voor deze mooie club. Ik voel mij hier als een vis in het water. Alleen hoop ik dat het bestuur gerichte aankopen zal doen. Jongens die meteen een meerwaarde bieden, zodat we kunnen meedingen voor de prijzen. Want dat mis ik wel. Lommel SK is een club met een geweldige achterban. Die mensen verdienen het om elk seizoen een team tussen de lijnen te krijgen dat kan strijden voor een plaats bij de top drie”, besluit Wuytens uit Hechtel-Eksel.