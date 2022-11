Stijn Wuytens (Lommel SK): “Er moet en zal één en ander veranderen”

Voetbal Challenger Pro LeagueLommel SK kreeg afgelopen zondag een lelijk pak voor de groen-witte broek en ook een ervaren krijger als Stijn Wuytens (33) zit dan in zak en as. Niet voor lang echter. De pandoering in het Edmond Machtens Stadion van RWDM moet nu vooral een les zijn om het straks anders te doen. Moet ook, want de verdediger klinkt nog immer ambitieus.

“Ik heb met AZ wel eens een 7-1 moeten verwerken. Daarmee omgaan hoort bij het leven van een voetbalprof maar laat het daar nu maar bij blijven. We hebben één en ander nu uitgebreid doorgepraat, er zullen een aantal dingen veranderen en het is nu hoog tijd voor een kentering.” Zal ook moeten nu de ploeg van de Gestelsedijk drie keer in één week de boot in ging en de beoogde doelstellingen veraf lijken.

“We onthouden dat we in balbezit best aardig voor de dag kwamen maar dat we daar absoluut niet mee deden. Het rendement was onbestaande en RWDM toonde ons hoe je wel efficiënt omgaat met die momenten dat het kan. Laat me overigens duidelijk stellen dat RWDM een evenwichtige ploeg is van volwassen spelers die perfect op elkaar zijn ingespeeld en die hebben getoond hebben waarom zij titelkandidaat nummer één zijn. Het leek bij momenten wel een wedstrijd tussen mannen en jongens.”

Nogal een wonder als je vanaf de zomer 14 nieuwe spelers uit zowat 14 nationaliteiten moet inpassen en het overgrote gedeelte niet eens 21 is.

“Leeftijd is natuurlijk een belangrijk gegeven maar het mag geen excuus zijn voor de non-match die wij hebben gespeeld. Ik heb het over drive, intensiteit, druk zetten en de wil om te winnen. Dat is de basis waarin wij schromelijk tekort schoten. Als iedereen straks een volwaardige prof wil worden moet die zondagavond nu verwerkt zijn. We hadden een stevige babbel, analyseerden één en ander en beseffen allemaal dat het niet verder kan op deze manier. Dit is een kantelpunt. Ofwel leggen wij ons neer bij de feiten ofwel gaan we nog resoluut voor die top zes in de rangschikking. Die strijd zal bepalen of we straks het seizoen afsluiten tegen de mooie ploegen in onze reeks.”

“Of ik spijt heb van mijn keuze voor Lommel? Natuurlijk vallen de resultaten me tegen. Tegen de degradatie spelen? Had ik geen moment aan gedacht en het doet deze sportman pijn om zo vaak te verliezen. Ik lig er wakker van, ben er doorlopend mee bezig maar kan er ook alleen alles aan proberen te doen. Ik heb indertijd echter voluit een keuze gemaakt en sta daar nog helemaal achter. Ja, die ambitie om mee in de top te spelen hebben we nog niet waar kunnen maken. Ik word echter blij als ik al dat jeugdige talent om me heen zie maar we moeten ook beseffen dat die jongens een ander soort voetbal, een andere taal en cultuur moeten aanleren. Dat kost tijd en dat zie je vooral in de eerste fase van de competitie. Een remedie? Enkele keren de drie punten pakken tijdens die vijf laatste matchen tot de winterstop en dan hopelijk uitkijken naar de top zes.”