Stijn Wertelaers (Bocholt): “We moeten altijd meedoen voor de top vijf”

Voetbal Beker van België Kobe Vande Cauter en Heist liggen uit Croky Cup na 2-1-ver­lies bij Cappellen: “Deze wedstrijd moesten we altijd winnen”

KSK Heist speelde in de vorige ronde van de Croky Cup al met vuur. Op het veld van Lille boog het toen in de slotfase van de wedstrijd een 2-0-achterstand om in een 2-3-overwinning. Maar datzelfde huzarenstukje kon Heist op bezoek bij Cappellen niet in een bisnummer omzetten. Heist keek zondagnamiddag tegen een 2-0-achterstand aan bij de rust, maar kwam nadien niet verder dan de aansluitingstreffer van Mathieu Troonbeeckx. Heist miste in de eerste helft ook een penalty.

28 augustus