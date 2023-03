Stijn Wertelaers (Bocholt VV): “Mooie duik maakte het verschil”

“Uit de scouting vooraf was al gebleken dat we ons aan een gesloten wedstrijd konden verwachten”, vertelde Bocholtspits Jordi Matheï. Ook hij moest na rust vaststellen dat de koffie in de bezoekende kleedkamer blijkbaar beter had gesmaakt. Strandde een afstandsschot van Wang nog op de paal, even later lag de bal op de stip nadat Bocholtdoelman Stijn Wertelaers de oprukkende Bambi tegen de Kempische zandbodem had gewerkt. Of zo leek het.