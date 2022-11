Stijn Wertelaers (Bocholt VV): “Een avondje om snel te vergeten”

“We werden meteen met de neus op de feiten gedrukt toen al in de beginfase een vrijetrap werd gevolgd door een soort klutsgoal. Tijd genoeg zal je zeggen maar we kwamen te zelden in ons spel en er gebeurde niet heel veel tussen de lijnen. Onze tegenstander plooide helemaal terug en kon lengte, power en enthousiasme uitspelen. Zeker na die snelle tegengoal zetten zij alles vast en moesten het hebben van lange ballen en stilstaande fasen. Over naar het vervolg, maar dat moet wel gebeuren na een pijnlijke nul op negen. “

“Lebbeke toonde andermaal dat iedereen kan winnen van iedereen in deze reeks. Als je in zo’n periode ook al niet veel meeval hebt zoals wij kom je in een situatie die men niet gewoon is van onze ploeg. Vorig jaar hebben we echter ook onze start gemist en zijn we nog uit dat dal geklommen. We behaalden onlangs al een frisse negen op negen tegen op papier sterke tegenstanders terwijl we in de beker minstens even sterk bleken als Deinze. Het is nu even uitkijken naar die overwinning die de kentering kan brengen.“