Stijn Vreven wil KV Oostende terug winnaarsmentaliteit geven: “Band aanhalen met fans moet op het veld gebeuren”

Voetbal Tweede Nationale FC Lebbeke gaat in beroep tegen nationale reeksinde­lin­gen: “We zullen alle middelen aanwenden om voldoening te krijgen”

Reeksindelingen roepen traditioneel vragen op. Dit jaar is dat niet anders. FC Lebbeke kan zich niet vinden in een nieuwe stek in de B-reeks van tweede nationale. De club heeft enkele argumenten om hun standpunt te staven. De onvrede is groot. Woensdag komt het beroep voor in Brussel. In het slechtste geval wil men verder gaan.