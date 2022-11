Stijn Vreven (T1 Dessel Sport): “Ik heb vooral getracht om mijn eigen accenten over te brengen”

De derde overwinning van het seizoen zorgde in het Desselse kamp voor de nodige opluchting. Al is de weg nog lang, het vertrouwen werd opnieuw aangewakkerd. “Ik heb de voorbije dagen vooral niet naar het verleden gekeken”, zegt trainer Stijn Vreven. “Het heeft geen zin om stil te blijven staan bij zaken die voorbij zijn. Het voornaamste was dat ik mijn eigen accenten heb gelegd. Het deed deugd om daar tijdens de wedstrijd tegen Sint-Eloois-Winkel zaken van terug te zien. In onze omstandigheden is het niet slecht om in een reeks van twintig ploegen te staan. In feite moet de competitie nog van start gaan.”

Terugkeer

Voordeel is dat Stijn Vreven Dessel Sport kent. “De mensen van het bestuur die bij mijn eerste doortocht de leiding van de club in handen hadden, zijn hier nog altijd. Alleen de spelersgroep is nieuw. Op dat vlak hebben we de voorbije dagen hard gewerkt. Dessel had een dubbel probleem: het scoorde weinig en pakte veel tegendoelpunten. Uiteindelijk is dat een verhaal van een gedeelde verantwoordelijkheid.”

Oleg Cheprassov

Een probleem waarmee Benny Lunenburg, de voorganger van Stijn Vreven, te maken had, waren de veelvuldige blessures. Met Oleg Cheprassov ligt er opnieuw een aanvaller voor vele weken in de lappenmand. “Oleg liep een letsel aan de kruisbanden op. Het gaat niet om een scheur, maar we moeten er rekening mee houden dat de afwezigheid een zestal weken zal bedragen. Ik vermoed dat we hem voor de winterstop niet meer in actie zullen zien.”

Visé

Met een verplaatsing naar Visé wacht Dessel zaterdagavond een moeilijke opdracht. “Ik ben als trainer in alle reeksen actief geweest, behalve in eerste nationale. De tegenstanders, waaronder Visé, zijn voor mij onbekend. In onze omstandigheden is het belangrijk om stap voor stap te gaan.”

