Stijn Vandenbergh neemt op sociale media afscheid van profcarrière: “Puurde er het maximum uit, maar leefde niet als een pater”

Eigenlijk was Stijn Vandenbergh voorbestemd om basketter te worden. Want, op één centimeter na, een man van een dubbele meter. “De Amerikaanse basketlegende Michael Jordan was mijn held”, meldt Vandenbergh. “Ik speelde enkele jaren basketbal, maar de NBA was ver weg. Voor die sport had ik enkel de juiste lengte. Ik begon steeds meer recreatief te fietsen. Op mijn kamer maakten posters van Michael Jordan plaats voor Jan Ullrich en Peter Van Petegem. Ik kocht tweedehands een koersfiets en reed, met tenniskousen aan, bij Onder Ons Parike mijn eerste wedstrijden. Toen al was ik geen veelwinnaar. Op omlopen in de Vlaamse en Waalse Ardennen haalde ik mooie uitslagen. De droom om prof te worden werd groter. In discotheek The Oh in Gavere zagen ze mij steeds minder.”

Omloop Het Volk 2004

In 2004 won de toen twintigjarige Vandenbergh in Grotenberge de Omloop Het Volk. De tranen van blijdschap van Luc Ronsse, ploegleider bij Onder Ons Parike, blijven ons nog lang bij. Toch duurde het nog tot 2007 voor hij een profcontract tekende. Voor Unibet won hij meteen de Ronde van Ierland. “Al snel besefte ik dat een helpersrol mij beter lag”, gaat Vandenbergh verder. “In 2009 reed ik voor Katusha mijn eerste Ronde van Frankrijk. Een onvergetelijke ervaring, maar dat rondewerk was niet aan mij besteed. Ik herstelde niet zoals een ronderenner en kon me beter toespitsen op eendagskoersen.”

Fier op drie vierde plaatsen

Na drie seizoenen Katusha reed hij vijf jaar bij Quick.Step en vier seizoenen bij AG2R, een ploeg die hij ook al in 2008 diende. Vandenbergh had nog graag het voorjaar 2021 gereden, maar contractverlenging lukte niet en bij andere teams was geen plaats. “Op mijn vierde plekken in Ronde van Vlaanderen, Gent-Wevelgem en E3 Harelbeke ben ik fier”, besluit Vandenbergh. “Vaak wordt me gevraagd of er niet meer in mijn carrière zat. Denk dat ik er het maximum uit puurde. Ik leefde tijdens mijn carrière niet als een pater want dat zou bij mij niet gewerkt hebben.”