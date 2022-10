Stijn Van Wezer met ARB Hamme tegen Charleroi: “Nooit gedacht dat ik zo zou groeien”

Futsal eerste nationaleVrijdagavond neemt ARB Hamme het in de eigen sporthal op tegen Charleroi. Voor de nieuwkomer in eerste nationale is het een tweede opeenvolgende topaffiche. Twee weken geleden was de ploeg nog een maatje te klein voor Antwerpen, maar intussen heeft men bij Hamme lessen kunnen trekken uit de wedstrijd.

Hamme kende een degelijke competitiestart. Het is fijn om vast te stellen dat een jong talent als Stijn Van Wezer (23) meedraait in de rotatie. “Aanvankelijk kom ik uit de BZVB. Bij Hove zette ik mijn eerste echte stappen. Vier jaar geleden kwam ik over naar Hamme. Dat was om met de beloften te spelen en daar meer ervaring op te doen. Dit is het eerste seizoen dat ik volwaardig opgenomen word in de A-kern. Ik moet zeggen dat het tot nu toe een geweldige meevaller is geworden voor mij. Ik had voor het seizoen nooit gedacht dat ik zo zou groeien.”

Speelminuten

Stijn Van Wezer gaat dieper in op dat laatste. Hij merkt dat hij niet het vijfde wiel aan de wagen is en enkele minuten mag invallen als de match al gespeeld is. “De trainer roteert meestal na pakweg vier minuten. Dat betekent dat je negen tot tien rotaties per wedstrijd hebt. Als je de minuten optelt, kom je al snel aan vijftien of zestien speelminuten. Het was de bedoeling dat ik af en toe wat minuten zou krijgen. Nu ligt dat aantal veel hoger en dat had ik niet verwacht. Uiteraard stemt het mij tevreden. Het bewijst dat ik me vlot heb geïntegreerd en vooral dat ik veel vertrouwen krijg van de technische staf. “

Proces

Na vier speeldagen heeft Hamme zes punten. Er werd gewonnen tegen Eisden en Malle en men moest het onderspit delven tegen Antwerpen en Moeskroen. Stijn van Wezer evalueert. “Globaal bekeken mogen we tevreden zijn over de start. Onze huidige zesde plaats in de rangschikking is niet slecht. Een nederlaag tegen Antwerpen kan gebeuren. Vorig jaar al konden we in de beker ervaren dat zij op dit moment nog een maat te groot zijn. We hadden toen te veel respect voor de tegenstander. Ook nu doen de Sinjoren het uitstekend en staan ze niet voor niets mee aan de leiding. De nederlaag in Moeskroen voelde veel pijnlijker aan. Dat is een ploeg die we moeten aankunnen. Het was onze enige echte misstap tot op heden. Hopelijk kunnen we in de topper tegen Charleroi dit weekend opnieuw stappen voorwaarts zetten.”

