Stijn Van Schie en Roeselare sturen zwak Menen wandelen: “Nochtans amper getraind”

“Ik heb nog nooit zo’n vreemde aanloop naar een wedstrijd gekend”, begint Stijn Van Schie zijn relaas. “We zaten een volledige week in quarantaine en van trainen was dus amper sprake. Alleen vrijdag trainden we een paar uurtjes en ook zaterdagmorgen stonden we een uurtje op het parket met amper acht fitte spelers. Uiteraard zijn dat geen ideale omstandigheden, maar we sluiten die vreemde periode wel met een topresultaat af. Je voelde wel dat iedereen er veel energie in moest steken en dat het lastig werd naarmate de match vorderde, maar iedereen wilde zich tonen en ging er ook volle bak voor. Dat was de sleutel voor dit succes. Ook ik stond te popelen om nog eens te mogen spelen.”

Pittige wedstrijden

De Nederlander mag met zeventien punten terugblikken op een ijzersterke prestatie. Voor Menen-coach Frank Depestele was Van Schie dan ook de man van de match. “Natuurlijk ben ik blij met deze erkenning”, zegt Van Schie. “Er zijn nog werkpunten, maar over het algemeen haalde ik toch een hoog niveau. Ik wilde ook laten zien wat ik kon en dat is gelukt. Hopelijk kan ik deze lijn ook doortrekken op training en misschien dienen er zich dan nog speelkansen aan, want er volgen de komende weken en maanden nog pittige wedstrijden. De coach zal me misschien nog nodig hebben als anderen steken laten vallen.”

Volle agenda

Terwijl de buren van Menen het vijf weken zonder officiële match moeten doen, staat de agenda van Roeselare overvol met twee halve bekerfinales, drie wedstrijden in de Champions League en allicht ook nog een bekerfinale in Antwerpen. “Dan moeten we eerst nog voorbij Achel geraken en dat is toch geen sinecure. Al zou het in twee wedstrijden wel moeten lukken. Maar het is nog te vroeg om over de finale te praten. We hebben eerst nog andere interessante opdrachten af te werken. Vanaf nu wordt het echt leuk.”

