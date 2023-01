Stijn Van Kerrebroeck (Eendracht Aalter): “Lijn proberen doortrekken”

voetbal derde nationale AEendracht Aalter is nog geen vogel voor de kat. Integendeel, de ploeg van kersvers coach Michiel De Zutter kijkt na twee overwinningen op rij uit naar het duel tegen Wielsbeke. Stijn Van Kerrebroeck haalden we voor ons notitieboekje en hij tankte de voorbije weken duidelijk vertrouwen.

“We speelden in het begin van het seizoen zeker niet onaardig, maar als het dubbeltje viel dan was het steevast naar de verkeerde kant. Een beetje pech, wat blessures en voor je het weet hang je in de buurt van de degradatiestreep. Net voor Nieuwjaar zag het er ook helemaal niet goed uit, maar ook daar bleven we geloven dat het niet ‘game over’. En zie, we kloppen Tempo Overijse, toch een topper in de reeks, en vorige week pakken we de drie punten in Drongen. En natuurlijk is dit toch wel een ‘boost’ voor het vertrouwen.”

De Zutter

Na de breuk met Roeland Sucaet en een periode onder Geert Verheye als tussenoplossing is Aalter intussen aan zijn derde T1 toe. Van Kerrebroeck heeft het gevoel dat De Zutter de juiste snaren weet te betokkelen. “Als trainer klinkt je verhaal beter als je dat meteen weet te koppelen aan een resultaat. Op dat vlak heeft onze T1 natuurlijk een heel goede start gemaakt. Hij zorgt ook wel voor scherpte en weet zijn accenten te leggen. ‘k Heb ook het gevoel dat hij er het voetbalplezier weet in te brengen. Maar goed, de goede sfeer is hier steeds intact gebleven en op dertig weekends kan dit naar mijn gevoel het verschil maken tussen het behoud of de degradatie.”

Wielsbeke

De 6 op 6 van de voorbije weken deed deugd bij de derdenationaler. Maar het wordt vooral zaak om te bevestigen en dat weet Van Kerrebroeck ook. “In de positie waarin we nu staan is elke nederlaag dubbel pijnlijk omdat je weet dat de degradatie dan dichterbij komt. Maar anderzijds zijn er nog genoeg punten te verdienen om onszelf met niet te veel druk op te zadelen. De ploeg van de terugronde zal trouwens een stuk sterker zijn dan die van de heenronde, want de lappenmand is al een stuk minder gevuld dat in de periode voor Nieuwjaar. We mogen dus echt wel geloven dat het goed komt.”

