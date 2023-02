Stijn Van Acker en Veurne opgelucht na langverwachte zege: “Een enorme mentale opsteker en beloning voor mijn spelers”

Voetbal eerste provincialeEindelijk nog eens een overwinning. Promovendus SV Veurne startte het seizoen niet onaardig in eerste provinciale, maar zakte de voorbije drie maanden week na week weg in het klassement, na zeven nederlagen op rij en acht matchen zonder zege. Op het veld van Heestert wist de kustploeg afgelopen weekend voor het eerst sinds midden november nog eens de volle buit te pakken. Een cruciale driepunter voor de groen-gele vereniging.

“Eerst en vooral ben ik vooral opgelucht voor mijn spelersgroep, want mentaal is het lastig om na zeven nederlagen op rij de situatie om te keren”, steekt T1 Stijn Van Acker van wal. “Het dieptepunt bereikten we drie weken geleden met een 8-0-nederlaag in Varsenare. Na die oplawaai was het hoog tijd om de koppen eens bij elkaar te steken. We zetten alles op een rijtje. Ik sprak mijn verwachtingen uit naar mijn spelers en luisterde naar hun wederwoord. Sindsdien wijzen de neuzen opnieuw in dezelfde richting. Het tweeluik dat volgde, was tegen leider Wevelgem en nummer twee Boezinge. Tot twee keer toe zag ik een reactie, met een herboren Veurne op het veld. Hoewel we geen punten pakten, gingen we na twee sterke wedstrijden tegen twee topploegen telkens slechts met het kleinste verschil onderuit.”

Op het veld van Heestert lukte het afgelopen weekend wél voor de kustploeg. “De over-mijn-lijk-mentaliteit is teruggekeerd. We houden de boel gesloten en zijn opnieuw scherp in de omschakeling. We kwamen op voorsprong na de pauze en hielden voor het eerst dit seizoen de nul én we pakten voor het eerst punten op verplaatsing. Dit geeft onze spelersgroep een enorme boost”, stelt Van Acker.

Huiswerk voor volgend seizoen

Veurne zat de voorbije weken niet stil op de transfermarkt en kondigde al een heleboel versterkingen voor volgend seizoen aan. “Die onderhandelperiode is een zenuwachtige en lastige periode om in te werken en dat heeft ons allicht ook punten gekost de voorbije weken”, aldus nog Van Acker. “Die tijd ligt nu gelukkig achter de rug en deze club heeft een mooi signaal gegeven, door heel wat nieuwkomers binnen te halen. Daarbij ook enkele ex-spelers, die in het verleden belangrijk waren voor ons, zoals topschutter Nils Sarrazyn. Dat is geen evidentie, want we werken met een klein budget en moeten vooral met ons sportief project spelers overtuigen om naar hier te komen.”

Strijd om het behoud

Het ziet er naar uit dat vijf clubs tot de laatste speeldag voor het behoud zullen strijden. “Ik houd er rekening mee dat er minstens twee clubs zullen zakken, dus de veertiende plaats, waar we nu op staan, is de ondergrens. De verschillen zijn miniem, maar na drie goede matchen op rij is het vertrouwen aanwezig om de komende weken ook eens tegen de grotere ploegen te stunten. Te beginnen met onze volgende thuiswedstrijd tegen SC Blankenberge”, besluit de oefenmeester.

Eerste provinciale: SV Veurne – SC Blankenberge op zaterdagavond 25 februari om 19.30 uur.





