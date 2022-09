Stijn Van Acker en SV Veurne willen zich bewijzen in eerste provinciale: “Op een andere manier voetballen”

Het provinciaal voetbal schiet dit weekend uit de startblokken. SV Veurne is na twee titels op rij een nieuwkomer in eerste provinciale. De ploeg van T1 Stijn Van Acker moet met een bescheiden budget opboksen tegen enkele kleppers en mikt in haar eerste seizoen in de hoogste provinciale reeks dan ook op het verzekeren van het behoud.

“We hebben een wisselvallige voorbereiding achter de rug”, laat Van Acker weten. “Ik zag zaken waar ik blij mee ben, maar vooral ook nog een pak werkpunten. Onze generale repetitie, de oefenmatch in Vlamertinge afgelopen weekend, werd met 1-0 verloren. Er liep veel mis en het is duidelijk dat we nog enkele stappen zetten als we ons willen handhaven en profileren in eerste provinciale.”

De kampioenenploeg van Veurne is op verschillende posities gewijzigd. Vooral het vertrek van topschutter Nils Sarrazyn, aanvoerder Timothy Craeye en sterkhouder Glenn Verdonck laten zijn sporen na. “We hebben gelukkig ook heel wat inkomende transfers gerealiseerd, maar het zal tijd kosten om een nieuwe ploeg te smeden”, vervolgt de oefenmeester.

“Zeker het verlies van ons speerpunt voorin noopt ons tot een andere manier van voetballen. Waar we de voorbije jaren vooral vrij verticaal speelden in functie van Sarrazyn, zullen we het nu op een andere manier moeten aanpakken, met andere types van spelers en andere profielen. Pas op, deze verandering is niet per definitie slecht, want ik zie jongens die hier al langer zijn, plots openbloeien door onze andere spelstijl.”

Moeilijke start

Drie jaar geleden zat Veurne nog in derde provinciale. “Het gaat inderdaad zeer snel voor ons”, lacht Van Acker voort. “We zetten veel stappen op een korte tijd. Ik heb me toch wat moeten inwerken in deze reeks, maar we hebben ons huiswerk gedaan. Ik voorspel een moeilijke start, met sterke tegenstanders als RC Lauwe, Diksmuide en Blankenberge op de eerste drie speeldagen. Enkele spelers sukkelen met kleine kwaaltjes, maar ik denk dat we iedereen kunnen klaarstomen tegen dit weekend”, besluit Van Acker.

Zaterdag 3 september: RC Lauwe – SV Veurne om 18.30 uur.