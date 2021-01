Stijn Van Acker blijft SV Veurne trouw: “Dankzij uitstekende werking moeten wij sportief en financieel niet inbinden”

VOLLEYBAL BEKER VAN BELGIË VROUWEN Lara Nagels en VC Oudegem staan met anderhalf been in bekerfina­le: “Tchalou geeft nooit op”

13:06 Ze zijn nog altijd voorzichtig met voorspellingen bij VC Oudegem. Dat siert hen. Maar na de overtuigende 3-0-zege in de eerste halve finale van de Belgische beker tegen Tchalou Volley mag er gerust gesteld worden dat het team van trainer-coach Fien Callens met anderhalve voet in de bekerfinale staat. Geen gekke dingen doen en de juiste focus behouden in de terugwedstrijd en dan zien we Oudegem in februari terug in de Lotto Arena.